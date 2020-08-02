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В латексе с экстремальным декольте: Кайли Дженнер блистает на обложке именитого глянца

Воскресенье 02 августа 2020 14:12
В латексе с экстремальным декольте: Кайли Дженнер блистает на обложке именитого глянца
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Ольвия Агаркова

Кайли Дженеер украсила страницы Vogue Hong Kong

22-летняя звезда реалити, миллонерша и успешная бизнесвумен Кайли Дженнер успевает все – и хорошо отдохнуть, и продуктивно поработать. Так, молодая мама снялась для нового выпуска журнала Vogue Hong Kong и появилась на обложке в откровенном латексном образе.

Кайли позирует в латексном платье винного оттенка с запахом от YSL и демонстрирует откровенное пышное декольте. Пикантный образ она дополнила черными латексными ботфортами. В качестве яркого акцента - крупная золотая цепь на шее. Макияж – в нюдовых оттенках с акцентом на глаза, прическа простая и эффектная – волосы с влажным эффектом уложены на бок.

Автором кадров с участием американской звезды стал фэшн-фотограф Грег Сволс, в портфолио которого работы со многими знаменитостями – Дитой фон Тиз, Приянкой Чопрой и другими. К слову, Кайли часто попадает в его объектив, и это далеко не первая их коллаборация.

В латексе с экстремальным декольте: Кайли Дженнер блистает на обложке именитого глянца

Кайли Дженнер для Vogue Hong Kong (фото: instagram.com/kyliejenner)

Поклонники Кайли оценили ее эффектный образ и поспешили оставить множество комплиментов в адрес успешной красотки. Всего за пару часов кадр набрал более 3 млн лайков и собрал около 12 тыс комментариев.

К слову, частой гостьей странички мамы в Instagram является ее двухлетняя дочь Сторми. Мама не жалеет денег на малышку. Например, она с легкостью презентовала ей собственного пони, а также сумку от именитого бренда за 1 000 долларов.

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