В латексе и бриллиантовых слезах: MARUV восхитила перевоплощением в чувственную "королеву"

Певица подчеркнула, что у нее королевское настроение!
MARUV (Аня Корсун) не перестает восхищать свою многотысячную армию поклонников новыми сценическими нарядами и глянцевыми фотосъемками. Отметим, что MARUV - одна из звездных участниц нового сезона “Танці з зірками”, который стартует уже 25 августа на телеканале “1+1”. При этом ранее Корсун уже интриговала поклонников более чем соблазнительной и эффектной съемкой для нового проекта. Интересно, что для съемки Корсун немного сменила имидж и стала седой! Здесь следует подчеркнуть, что цвет волос “под металлик” - тренд этого сезона.
Что касается новой фотосъемки, то ее результатом MARUV поделилась на своей страничке в сети instagram.
На опубликованных кадрах Корсун вновь позирует в необычном, но сексуальном образе. На певеце - черный костюм из экстремально облегающего латекса. На ногах уже привычная обувь - высокие ботинки на огромной шпильке.
MARUV в новой откровенной съемке (фото: instagram.com/maruvofficial)
В новом образе примечательны другие детали. Корсун позирует с черной тростью, а также с воздушным белоснежным воротником в духе эпохи XVI-XVII века!
Примечателен и необычный макияж певицы. Под глазами наклеены массивные стразы, которые словно “стекают” в виде блестящих слез. На ушах также интересные блестящие сережки. Как обычно, образ получился очень эффектный и в стиле MARUV.
MARUV в новой откровенной съемке (фото: instagram.com/maruvofficial)
“Royal mood and diamond tears”, - подписала серию фото певица, что в переводе с английского значит “Королевское настроение и бриллиантовые слезы”.
Поклонники MARUV также поспешили оставить свои комментарии под ее новыми фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/maruvofficial
Напомним, ранее эпатажная MARUV взорвала сеть "латексными" фото. Певица показала серию супероткровенных фото, сделанных во время съемок нового клипа.