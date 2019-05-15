Lady in red: Лилия Ребрик очаровала ярким весенним нарядом

Лилия Ребрик - популярная телеведущая, так что регулярно восхищает поклонников эффектными и стильными образами для эфиров и светских мероприятий. А в перерывах между работой она всегда старается найти минутку, чтобы выйти на улицу и подышать свежим воздухом, особенно весной, когда все вокруг цветет и воздух наполнен волшебными ароматами. На своей странице в Instagram артистка похвасталась ярким весенним нарядом и призналась, что очень любит позднюю весну.

Лилия вышла прогуляться в элегантном красном брючном комбинезоне от украинского бренда Shade of Pioni и туфлях-лодочках. Тонкий черный пояс подчеркнул осиную талию телезвезды. На фото она идет по зеленой улице и счастливо улыбается.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"За вікном- майже літо! Все квітне, навколо такі шалені аромати, просто з розуму зводять! Все соковито зелене! Обожнюю цю пору! Тому навіть у рекламній паузі йду на вулицю насолодитися моментом, ввібрати в себе цю весну, вдихнути цей неймовірний ранок! Здається, саме цей день створений бути особливим! І насправді так і є, адже сьогодні міжнародний день сім`ї. Розкажіть, поділіться - яка у вас родина? Хто ваша сім’я? А ввечері і я зроблю пост про наші сімейні традиції! Може, деякі у нас з вами однакові? Чекаю ваших коментарів з нетерпінням!

P.S. Lady in red сьогодні в ефірі (комбінезон @shade_of_pioni)", - поделилась Ребрик.

Подписчики ведущей тут же отметили, что ей очень идет красный цвет, и оставили много восхищенных комплиментов.

"Вам очень к лицу красный цвет"

"Шикарная!!!"

"Всегда Вами восхищаюсь! Глоток позитива, добра и красоты! Хочется на Вас равняться!"

"Шикарно! Комбинезон просто супер!"

"Красный к лицу, Вам идет все Яркое"

"Вы шикарная, восхищаюсь вами!!!"

"Красотка)))"

Напомним, Лилия Ребрик озадачила сеть непростой задачей - ведущая предложила фанам угадать, кто из ее дочерей изображен на фото.

Мы также писали, что Лилия Ребрик с мужем, хореографом Андреем Диким очаровала романтическим фотосетом прямиком из Парижа.

Кстати, Лилия Ребрик умилила фотосессией младшей доченьки Полины, сделанной буквально сразу после ее рождения.