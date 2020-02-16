Lady in Red: Леся Никитюк покорила ярким образом с броским макияжем

Леся Никитюк продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями. На этот раз популярная телеведущая, которую недавно сравнили с Дженнифер Энистон, выставила в Instagram новые фото в ярком образе.

Никитюк продемонстрировала фотографии, которые сделала в Палаце спорта, когда посетила представление всемирно известного Cirque du Soleil. На Лесе были надеты черные штаны, и красная обтягивающая кофточка.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

При этом на верх она надела камуфляжную курточку с яркой красной подкладкой. Через плечо она накинула черную сумку. Также на ней был яркий макияж.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети прокомментировали фотографии телеведущей.

Леся ты моя богиня;

Огонь;

Леся ты очень красивая. Обожаю тебя;

Макияж огонь;

Вы светитесь своей красотой даже мирового шоу не нужно;

Ого Леся, ты звезда;

Шикарно;

Вам очень идет яркий макияж.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Леся Никитюк в пиджаке на голое тело представила премьеру песни. Она не скрывает, что ей очень нравится петь. Телеведущая часто поет, когда едет за рулем. При этом поклонники Никитюк уже не раз ей говорили, чтобы она попробовала себя в роле певицы, потому что у нее отличный голос.

И вот, Никитюк решилась, и записала песню "Ямы" для своего авторского тревел-шоу LeМаршрутка, которая стала саундтреком.