Квест с древностями: Потап в деталях рассказал, как сделал предложение Каменских

23 мая Потап и Настя Каменских сыграли пышную свадьбу, которую посетили едва ли не все звезды украинского шоу-бизнеса. Долгое время ни Потап, ни Настя не рассказывали журналистам, как же случилось то самое важное - предложение руки и сердца, когда прозвучало заветное “да” от Насти. В программе “ЖВЛ” Потап рассказал подробности подготовки.

Так, Потап объяснил, из-за чего они с Настей решили наконец признаться в своих отношениях. Отметим, что пара долгое время встречалась и жила вместе, однако об этом никто не знал. Ведь со своей экс-супругой Ириной Горовой Потап расстался еще в 2014 года. Но об этом затем 5 лет никто не знал!

“Очень хотелось рассказать, потому что мы играли в игру - никому ничего не рассказываем. Мы сделали вечеринку и свадьбу для себя”, - говорит Потап.

Более того, Потап впервые рассказал, как сделал предложение своей возлюбленной Насте Каменских. Как выяснилось, рэпер организовал своеобразный “квест”.

“Я ей сказал, что когда строился дом, то в яме для фундамента что-то нашли - какую-то древнюю шкатулку. Я говорю: “Настя, ты же любишь всякую древность, давай посмотрим”... Вот я купил шкатулочку, туда положил кольцо. А она всё не дождётся, говорит, что же там нашли. Я говорю, я не знаю, давай заедем на строительство и посмотрим... Она достает, открывает, а там обручальное кольцо Я становлюсь на колено. Очень волновался, очень! Она сказала “да”, и мы расписались. Чтобы Потапу и Насте расписаться в Киеве, чтобы об этом никто не узнал… Но мы это сделали” - немного сбивчиво и волнительно рассказывает Потап.

В откровенном интервью Потап рассказал, как сделал предложение Насте Каменских

Напомним, до этого Потап откровенно рассказал о жестких ссорах с Каменских. По словам артиста, были моменты, когда Каменских называла написанные им песни "дер**ом".