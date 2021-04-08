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"Квартал 95" показал "неожиданные" фото Кошевого с шарами

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 21:56
"Квартал 95" показал "неожиданные" фото Кошевого с шарами Евгений Кошевой (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)
Автор: Lite

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой 7 апреля отпраздновал день рождения. В этом году художественному руководителю "Вечернего Квартала" исполнилось 38 лет.

"Кварталовцы" поделились фотографиями с шумного празднования.

Оказалось, что день рождения Кошевой встретил на работе, поскольку репетиционный процесс перед концертом "Вечернего Квартала" в самом разгаре. И хоть само действо пройдет без зрителей, подготовка к нему идет очень насыщенная.

Перед репетицией актеры решили устроить Жене сюрприз - шарики, торт и свечи. Чтобы ни локдаун, ни рабочий процесс не оставили без праздника их дорогого друга.

&quot;Квартал 95&quot; показал &quot;неожиданные&quot; фото Кошевого с шарами&quot;Квартал 95&quot; показал &quot;неожиданные&quot; фото Кошевого с шарами&quot;Квартал 95&quot; показал &quot;неожиданные&quot; фото Кошевого с шарами&quot;Квартал 95&quot; показал &quot;неожиданные&quot; фото Кошевого с шарами

Актеры "Квартала 95" поздравили Кошевого шариками и свечами (фото: пресс-служба студии)

"Это было очень неожиданно! Я приехал как всегда на репетицию, а меня встречают камеры, шары и свечи. Вроде бы и не юбилей, но очень приятно, что ребята так побеспокоились и все организовали. Люблю всех", - прокомментировал Кошевой после сюрприза.

Евгений поделился, что в этом году встречал свой день рождения в узком семейном кругу. В связи с локдауном и подготовкой к концерту большого празднования не было.

&quot;Квартал 95&quot; показал &quot;неожиданные&quot; фото Кошевого с шарами

Евгений Кошевой с семьей (фото: пресс-служба студии)

Добавим, что премьера обновленного "Вечернего Квартала" состоится 17 апреля на 1+1. Зрителей ждет "вакцинация юмором", звездные гости, новые масштабные декорации, острые шутки и много других сюрпризов.

Ранее мы писали, что повзрослевшая дочь Кошевого впечатлила сеть внешним видом.

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