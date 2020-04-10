Курила и сбежала из дома: Оля Полякова внезапно пожаловалась на выходки старшей дочери

Оля Полякова проводит карантин на даче с мужем Вадимом и дочками – Машей и Алисой. Артистка признается, что сидеть сутки наполет с детьми оказалось непростым занятием и настоящей проверкой на прочность, да и девочки заскучали за школой, ведь находятся на дистанционном обучении. Старшая дочь артистки, Маша умудрилась во время конной прогулки упасть с лошади, хоть хорошо держится в седле, и даже получить травмы. Как оказалось, девочка успела расстроить звездную маму и своими выходками. Об этом Оля рассказала во время прямого эфира в Instagram Анне Седоковой.

Артистки решили пожаловаться друг другу на тяготы карантина с детьми, а также поделились историями о дочерях-погодках.

"Я когда приехала домой, села с детьми, я поняла, что не умею с ними общаться. Я умела их на ручках подержать, поцеловать, а 24 часа в сутки заниматься детьми и еще их развлекать – это сложно", - сделала признание Оля.

Оля Полякова со старшей дочкой Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я вчера у Маши сигарету нашла. Вейп. Теперь я ее тоже курю. Я говорю: вчера моя дочка бросила курить, а я начала!" - с юмором отнеслась к произошедшему артистка.

"Она вчера сбежала из дому на квадрацикле куда-то за три километра и обозвала маму плохим словом. Поэтому я забрала у нее все гаджеты и закрыла ее в комнате. И она там сидит", - рассказала "Королева ночи". Ее коллега решила также поделиться историей из жизни.

Фото: Анна Седокова с дочкой (instagram.com/annasedokova)

"Я как-то прихожу домой, а у нас за шторой бутылочка – с подружкой посидела!" - возмутила в ответ Седокова, рассказав о выходке 15-летней дочери Алины. Певицы решили даже на время поменяться детьми и применить к ним собственные методы воспитания.

"Я ей не разрешу курить!" - заверила Анна. "А я твою вообще бить буду", - пообещала Оля.

Видео:YouTube/Оля Полякова

Ранее Маша Полякова показала оригинальный наряд из подушки и приобщилась к популярному флешмобу.