"Куличей не хватает": Регина Тодоренко показала свой завтрак в Турции

Популярная телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала своим подписчикам завтрак, который ей принесли во время отдыха в Турции. Новое фото Регина опубликовала на своей странице в Instagram.

Телеведущая также рассказала о том, что она больше всего любит в отелях не спа и пляжи, а завтраки.

"Больше всего в отелях я люблю не спа, не пляж, не номер и даже не вид из окна. Больше всего в отелях я люблю завтрак! Ведь если вид из окна может быть любым, то утренняя трапеза - это всегда красиво! Обожаю эти белоснежные скатерти на столах, красиво выложенные салфетки, сервированную еду, а если сюда добавить еще и шум моря за окном, то утро становится по-настоящему волшебным! Именно так и начался сегодня мой день", - написала телеведущая.

Регина Тодоренко продемонстрировала завтра в Турции (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Кром того, она также рассказала, что ее муж Влад Топалов тоже обожает завтраки, и у них даже есть семейная традиция. Раз или два в месяц они выезжают утром в гостиницу на завтрак. Влад набирает бобы и яйца, а Регина - фрукты, блины и овощи.

Пользователи сети также прокомментировали фото Тодоренко.

Полстраны на завтрак ещё неделю будет доедать куличи;

Кулич естественно на завтрак. Это как оливье 1 января на завтрак;

Мы сегодня ели паски и яйца, и завтра мы будем есть их опять, и послезавтра тоже и после-послезавтра... и так пока все наготовленные и надаренные паски и яйца не кончатся!!! С праздником!!!

Наверное, как и все, доедаем яйца и куличи;

Я люблю турецкий завтрак: сыры, оливки, береки, мед и каймак;

Что-то маловато фруктов и овощей у вас на столе;

А мы сейчас в Мармарисе и на столе было практически все тоже самое, что и у вас. Куличей не хватает;

Напомним, что Влад Топалов попросил Регину Тодоренко не бросать его.

Ранее сообщалось о том, что Тодоренко показала "страшного и морщинистого" Топалова.