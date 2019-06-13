Куколка! Звезда "Орла и Решки" обольстила образом в сетчатых колготах

Поопулярна телеведущая, звезда тревел-шоу "Орел и Решка. Морской сезон" Алина Астровская очаровывает поклонников многогранностью своих талантов. Девушка не только умеет увлечь зрителей рассказами о разных странах и удаленных уголках земли, она пишет проникновенные стихи и песни. Планы у девушки – наполеоновские. Она уже решила за лето освоить основы актерской профессии и посетить тренинги по психологии и личностному росту. Впрочем, Алина обожает мечтать, о чем она написала на страничке в Instagram.

Ведущая сопроводила мотивирующий текст о заветных грезах не менее эффектными снимками. На фото девушка позирует в сетчатых колготах, кофте и юбке. Кадры вышли одновременно чувственными и эстетичными.

На одном из снимков она мечтательно всматривается вдаль, на другом – позирует, соблазнительно закусив губу.

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

"Мечта, она же такая пугливая, только начинаешь ее вожделеть, перестает исполняться! Как с моим любимым котом Шредингера. Главное не зацикливаться, а дать волшебству произойти!" - считает Алина.

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Поклонники по достоинству оценили фотосессии девушки, подметив даже мелкие детали. Они восхитились ее внешностью и умением подать себя.

"Красотка", "Да, чего же привлекательна, сексуальна, не раздеваясь", "Самая красивая, самая роскошная девушка на свете", "Куколка", "Шикарная", "Самая очаровательная!", "Мммм, сеточка…", "Какая же вы необыкновенная!", "Очень атмосферно!", "Сказочная!" - писали комменаторы.

Ранее Алина Астровская показала фото в купальнике. На снимке она плавает в бирюзовой прозрачной воде, наслаждаясь стихией.

Кстати, Алина Астровская восхитила пластикой и гибкостью в импровизированном танце.