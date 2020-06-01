Куколка: Оля Полякова умилила эксклюзивным детским фото с оригинальной стрижкой

Оля Полякова редко показывает архивные снимки, зато фотоотчетами с концертов и повседневными кадрами делится охотно. Певица решила сделать исключение во Всемирный день детей и опубликовать эксклюзивный кадр, на котором она еще совсем малышка.

Так, будущая Королева ночи запечатлена с мячом в руках. Она мило улыбается прямо в камеру, а на щеках у нее видны очаровательные ямочки. На голове у Оли – белый бант, причем у девочки короткая стрижка с забавной неровной челкой. В подписи певица пояснила, почему ее прическа выглядит именно так.

“Ну шо выросло, то выросло. С днем защиты детей! Челку стригла сама", - подписала певица детский снимок.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Вообще не изменилась!" - констатировал шоумен и комик Гарик Бирча.

Другие же подписчики Суперблондинки позволили себе с ним не согласиться.

Олечка вообще не похожа, если честно. Извини, если обидела

Мне кажется, все в детстве себя стригли

Сонечко! А виросла сонячна жіночка!

Няшечка

Класс

Красавица!

Выросло прекрасное

Куколка

Ой, какая девочка. Ямочки как у меня

Скриншот комментариев

Ранее Оля Полякова решилась на личное признание. Она заявила, что перестала себе нравиться за время длительного карантина, а также призвала женщин довериться профессионалам и посещать косметолога. Так, она показала видео из салона красоты и продемонстрировала, какие процедуры ей делают.