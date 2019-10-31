Кукла Барби: Леся Никитюк покорила глубиной декольте в мини-платье

Леся Никитюк продолжает отдыхать в Египте, куда украинская телеведущая отправилась несколько дней назад, чтобы продолжить празднование своего дня рождения. Напомним, что 19 октября Лесе исполнилось 32 года. Празднование прошло в одном из ресторанов Киева. При этом на вечеринку пришла также Оля Полякова со своей дочкой Машей, которая специально для Никитюк спела песню. Ну а ее звездная мама страстно поцеловала Никитюк.

В Египте Леся на полную силу наслаждается отдыхом. В “сториз” телеведущая показывает походы в рестораны, также снимает видео морских погружений. Конечно же, каждый день телеведущая демонстрирует поклонникам свои новые яркие образы. Один из последних - вечерний образ, но летний.

Стильная Леся Никитюк в Египте

Так, Никитюк опубликовала серию вечерних фото позируя на фоне голубого бассейна. На ведущей - летнее черное платье на запах, декорированное воланами. Также платье демонстрирует глубокое декольте Леси. Дополнительно наряд украшен крупным золотым горошком.

Никитюк уточнила, что ее новое платье она сшила сама! Ну или же заказала у швеи по собственному эскизу.

Стильная Леся Никитюк в Египте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Никитюк поспешили оставить восторженные отзывы под ее новыми фото с новымобразом:

“Слушай , как тебе хорошо с хвостиком”

“Лесюня супер, люблю ее, наша девушка, простая”

“Вельми шановна Леді Ле, вам дуже личить ця сукня)”

“Куколка!”

“Леся, ты пушка”

“Barbie girl in Barbie world”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Никитюк назвала 5 реформ, которые реализует на посту "Министра туризма Украины".