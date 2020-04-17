Кухонный рок-н-ролл: Настя Каменских "сыграла" хит Nirvana на скороводе (видео)

Настя Каменских на самоизоляции активно занимается своей фигурой и здоровьем - певица даже смогла немного похудеть! Все это с помощью регулярных домашних тренировок и правильного питания. Артистка рассказывает о своих достижениях в сети и мотивирует поклонников следовать ее примеру. Настя уже поделилась целой серией онлайн-тренировок, а также запустила свой мотивационный марафон “Жизнь в стиле NK”, в котором раскрывает секреты своего питания и ухода за собой.

Не забывает она и о музыке - на днях Каменских сама сняла и смонтировала мини-клип для любимого мужа Потапа под названием "Дома". И даже на кухне во время готовки иногда не может удержаться - звезда поделилась новым ярким видео, в котором "сыграла" известную мелодию с помощью...сковороды!

В ролике Настя в джинсах, коротком спортивном топе и кепке подходит к стоящей на плите сковороде и начинает "наигрывать" трек Rape Me группы Nirvana, приподнимая ее и ставя на место. После чего достает две деревянные лопатки и "исполняет" ими партию барабанщика.

Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Это мой рок-н-ролльный ужин, детка", - прокомментировала Каменских видео на английском языке.

Менее чем за день ролик собрал более миллиона просмотров и сотни восхищенных комментариев - хотя некоторые фолловеры отметили, что не очень поняли его.

Круто

Так круто, супер как всегда

Такая классная

Музыкальная сковорода НАСТИ

Красотка на карантине

А умеет ли Настя готовить?)

Ваууу Настя, такая красивая

ооооо)):какая аппетитная фигурка стала

Надо Потапу картоху пожарить

Я одна не поняла??

Что небудь и сверху бантик

Нирвана. Класс, ты красотка

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских поделилась секретами выбора любимых кремов.