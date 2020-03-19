Кухар и Стоянов предложили топ-4 альтернативных варианта приветствия во время карантина

Екатерина Кухар и Александр Стоянов стараются не унывать и как могут поддерживают позитивное настроение. Напомним, что паре пришлось прервать свой долгожданный медовый месяц в Таиланде. Как и сотни других украинцев, прима-балерина и премьер вынуждены были в срочном порядке вернуться в Украину из-за карантина. Екатерина и Александр только успели побывать на экскурсии в мангровых лесах. По словам Кухар, ей никогда ничего в жизни не давалось легко. И даже свадебное путешествие, спустя 10 лет, — тому доказательство. Дома пара также, как и другие селебритис, старается чем-то занять себя и подписчиков. Кухар и Стоянов решили по-своему обыграть массовую панику в связи с коронавирусом.

Как известно, одна из самых главных рекомендаций МОЗ на период карантина — ограничение контактов с другими людьми. Желательно не только держать дистанцию и не находится в местах массового скопления людей. Но также не обниматься, не целовать друг друга в щеки и не пожимать руки при встрече.

Как же приветствовать друг друга? Сразу 4 варианта предлагают Кухар и Стоянов. Только в весьма специфической, “балетной” форме. Супруги записали короткие видео забавных хореографических приветствий, обыгрывая различные балетные па.

“Итак, наши с Александром варианты, как здороваться реверансами во время карантина”, — подписала видео Кухар, которые также были опубликованы на youtube-канале Glam Wish.

К слову, таким вот оригинальным образом Екатерина в очередной раз продемонстрировала “чудеса” своей идеальной растяжки.

А вот Александр Стоянов опубликовал пост-обращение к поклонникам. На фото Стоянов позирует в халате и защитной маске. Так что несложно догадаться, что речь идет о карантине из-за коронавируса.

“Для меня крайне непривычно столько времени проводить дома. Но это не повод, чтобы превратиться в пижамного человека. Ведь есть время не в спешке спланировать рабочие моменты и провести ревизию всех дел”, — пишет Стоянов.

Артист, как и многие другие, планирует потратить большую часть свободного времени на самых близких — детей и супругу.

Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

“Но прежде всего, это время я потрачу на детей, родителей. Так сказать, на время с семьей. Я всегда понимал, что цена успеха — это дефицит заботы и внимания. Мы не разделяем с детьми и родителями праздники (по крайней мере полноценно), а это наша основная миссия — быть хорошим родителем, как для нас есть наши мамы и папы.Я знаю, что каждый день нам всем напоминают о всех методах предосторожности, а я напомню о главном: Цените и берегите друг друга. Чаще звоните своим бабушкам и дедушкам, помогайте им, в первую очередь, переждать это время карантина, так как они первые в зоне риска. Если заходя в магазин, видите старушек или дедушек, которые наскребают на пакет гречки и хлеба, помогите и заплатите за их продукты, по возможности. Для нас — это чашка кофе, а для них — несколько дней полноценного питания. Будьте социально осознаны и ответственны!” — призывает Александр.

“Старайтесь меньше контактировать с людьми, находясь в обществе обязательно носите маску, даже если у вас просто ОРВИ, чтобы не заразить человека старшего поколения, так как их иммунитет слабее нашего. А если вы здоровы, маска — это ваша безопасность. Ну и при малейших симптомах ухудшения здоровья, изолируйтесь и сразу обращайтесь в больницу. Всем здоровья и спокойствия!” — подытожил премьер Национальной оперы Украины.