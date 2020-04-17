Кухар, Полякова, Педан и другие звезды рассказали, как встретят Пасху-2020

Безусловно, Пасху в таких условиях, как в этом году, мы еще не отмечали. Впрочем, карантин – это вынужденные меры, и звезды просят верующих не идти в храмы, а остаться дома. В программе «Зірковий шлях», которая выходит по будням в 9:30 на канале «Украина», Александр Педан, Наталья Холоденко, Алексей Суханов и балетная пара Александр Стоянов и Екатерина Кухар рассказали, как будут создавать праздничное настроение в домашних условиях.

Конечно же, этот праздник – один из главных в году. И во многих семьях есть многолетние традиции пасхальной ночи. Но этой весной и врачи, и священнослужители призывают верующих к молитве дома, потому что массовые собрания – это серьезный фактор риска. Полностью поддерживают такое мнение и звезды.

«Мы не будем идти в церковь. Думаю, закажем паску или испечем, еще не определились. Для меня праздник – это не только еда. И мне кажется, что когда Пасха – это повод очередного застолья, то это не та Пасха», – убеждает психолог Наталья Холоденко в интервью каналу «Украина».

Телеведущий Александр Педан будет печь с семьей традиционные паски. Он тоже считает, что в церковь идти в этом году не стоит.

«Не нужно идти туда, где массовое скопление людей. Все очень просто. Ты можешь не думать о себе – подумай о других. Мы обязательно на Пасху будем печь паски дома, возможно, поможет наша няня», – рассказывает Александр Педан.

Печет паски дома и Королева ночи Оля Полякова. 18 яиц, белки и желтки, взбитые в крепкую пену, и изюм, настоянный на дорогом коньяке мужа – вот главные секреты певицы. Сначала в теплом молоке растворяем дрожжи и добавляем муку к густоте сметаны. 18 желтков и 14 белков (4 оставляем на декор) взбиваем с сахаром отдельно. Далее смешиваем, добавляем опару и теплое масло. Тесто королева украинского шоу-биза вымешивает специальной машинкой, но говорит – можно и руками. Когда тесто готово, Оля его раскладывает по трети от высоты формы, потому что оно очень поднимается.

Неизменный ведущий программы «Говорить Україна» Алексей Суханов призывает всех быть ответственными и не пренебрегать карантином. По его мнению, самый большой грех сейчас – подвергать опасности себя и окружающих.

«Сейчас мы должны быть ответственными, возможно, как никогда. На днях я увидел запись одного священника, который сказал, что надо ходить в церковь. Но это глупость безответственная! От наших действий зависит не только наше здоровье и жизнь, но и жизнь наших близких, родственников, родителей», – говорит Суханов в эфире «Зіркового шляху».

А вот артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми собственноручно украшают пасочки. Пасха у них дома – это традиции, проверенные годами. Саша в детстве помогал маме печь.

«Как сейчас помню, мы до часу ночи готовили эти паски. Ходили собирать с братом и сестрой зеленые листочки разного размера, мама брала свои капроновые колготы, лук, прикладывали этот листочек. Паски – это сплошные воспоминания из детства, – говорит Стоянов. – В этом году мы, конечно, не пойдем в церковь и вас просим оставаться дома и беречь близких».