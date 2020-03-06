Куда деваются забота и любовь? Слава Каминская поддержала экс-жену Сереги в борьбе за детей

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая сама в прошлом году пережила болезненный развод с мужем и отцом ее двоих детей Эдгаром, высказалась о скандальной ситуации, что возникла вокруг рэпера Сереги и его бывшей жены Полины Ололо. Напомним, что девушка заявила, что музыкант отобрал у нее сыновей и увез их в оккупированный Крым, при этом препятствует их общению с матерью, а к детям якобы плохо относится.

Слава откровенно отметила в своем Instagram, что не понимает, почему так меняется поведение мужчин во время или же после развода. Она сопроводила публикацию архивным фото, на котором она запечатлена на кровати с маленьким сыном и новорожденной дочерью.

"Почему мужчина, в которого мы влюбляемся, и этот же мужчина после расставания – это разные люди? Куда девается весь трепет, забота, любовь? Уважение к женщине, которое с детства прививают родители? Листаю ленту и кажется, что мужчин, которые достойно заканчивают отношения, остались единицы. Моральное насилие, постоянное давление, угрозы, раздел имущества, похищение детей. Что вами движет? Зачем? И, главное, ЗА ЧТО??? Разве женщина, которая 9 месяцев бережет в себе новую жизнь, а потом полностью растворяется в материнстве на многие годы заслуживает подобного отношения?" - недоумевает Каминская.

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Она призвала мужчин думать о детях, на которых это все очень сильно сказывается.

"Весь стресс, который мама проживает в процессе развода, рано или поздно почувствуют и перенесут на себя дети. Мужчины, будьте мудрее. Умейте отпускать и думайте, в первую очередь, о детях, а не о собственном эго! @polina_lola ,очень хочется , чтобы Ваша ситуация скорее разрешилась", - написала артистка.

В комментариях пользователи сети соглашаются со Славой и выражают поддержку Полине.

Спасибо,что вы пишите об этом!!!это днище-разлучать детей с мамой!

Я тоже в шоке от Сереги. Как говорится седина в бороду, бес в ребро. Ему голову лечить надо

Согласна (забрать у мамы детей это просто зверство какое-то (

Да, к сожалению если мама и папа состоят в плохих отношениях, нет договоренностей, сплоченности, то это 100% будут травмы во взрослой жизни у детей.

Мудрые слова, до глубины души

Воспитание! Ценности и любовь которые не были заложены в детстве и т.д.

Такое нежное фото.....А про мужчин, сгласна на все 100%, наверное, просто отпускать не умеют...еще есть чувства к женщине и пытаются, как то удержать...

Боже вот прям в цель и добавить не чего!!!!!! Такая больная тема

Верно подмечено

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская растрогала нежными фото с красоткой мамой - они снялись в совместной фотосессии для журнала.