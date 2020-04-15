Кубинское настроение: беременная Джамала очаровала яркими фото в "гороховом" наряде

Певица анонсировала вечернее онлайн-выступление в дуэте
Карантин - отличное время, чтобы наконец перебрать свой гардероб и решить, а точно ли вам нужны все эти вещи. Ну а в процессе можно развлечься, примеряя яркие образы и устраивая домашние фотосессии! Именно этим на самоизоляции занимается певица Джамала, которая сейчас беременна вторым ребенком. Несмотря на уже внушительный животик и маленького сыночка, который требует много внимания, артистка успевает записывать онлайн-выступления для поклонников и демонстрировать стильные луки. Кроме того, звезда решила продавать свою одежду и направлять вырученные средства на закупку защитных костюмов для украинских медиков.
Таким образом Джамала хочет помочь тем, кто сейчас находится "на передовой" борьбы с коронавирусом, а заодно напомнить о важности осознанного потребления. Новый яркий фотосет она устроила в нарядном летнем платье - в котором, кстати, снималась в своем первом фильме.
Артистка позировала в голубом платье в синий горошек с рюшами и обнаженными плечами. Наряд мило подчеркнул ее округлившийся животик.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Кроме того, звезда дополнила образ золотым ожерельем на шее и массивными серьгами в ушах. Исполнительница сделала себе укладку "мокрый эффект" и красивый макияж и намекнула, что у нее кубинское настроение - ведь в том фильме она играла певицу с Кубы.
А вечером певица пообещала удивить поклонников совместным выступлением!
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Добрий ранок, друзі! Записала для вас легку літню пісню, щоб ви не сумували.
Ніколи! До речі, в цій сукні я знімалась у своєму першому фільмі, в якому грала кубінську співачку. Це я вже натякаю вам на настрій. І головне, я буду співати не сама. Сподіваюсь, чекаєте на «вечірню програму каверів». Muchas gracias", - прокомментировала милые и красочные кадры Джамала.
Снимки не оставили равнодушными фолловеров артистки и они оставили ей немало комплиментов в комментариях, отмечая, что беременность ей очень идет.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, ранее Джамала подчеркнула беременный животик облегающим нарядом.