"Кто носит мамины вещи?" Вера Брежнева умилила греческими каникулами с дочкой

Вера Брежнева не скрывает, что она обожает путешествовать. Певица много времени проводит в солнечной Италии, где у нее с мужем, композитором и продюсером Констатином Меладзе есть собственный дом. Посмотреть мир и насладиться его красотами - всегда было мечтой девушки. Кстати, этой зимой она сумела осуществить свое заветное желание – побывала на Мальдивах. В этот раз артистка отправилась в прекрасную Грецию, прихватив с собой младшую дочку Сару, а также компанию ей составили подруги с детьми. Фотоотчетами со своей поездки Вера охотно поделилась в Instagram.

Вера посетила греческие достопримечательности, делась фото и короткими справками о впечатляющих античных сооружениях в сториз. Также она показала Сару, которой явно пришелся по вкусу активный отдых. Девочка вместе с мамой и подружками ездила на экскурсии, а также не удержалась и надела удобный свитшот артистки.

"Загадка: кто любит носить вещи мамы? Та самая капюшонка, в которой я на фото в ленте", - подписала она кадр с младшей дочкой.

Фото: дочь Веры Брежневой Сара (instagram.com/ververa)

Также Вера разместила фото в любимой уютной вещи на страничке в Instagram и поинтересовалась у поклонников, что из их гардероба пользуется наибольшей популярностью в повседневной жизни.

"В Греции было прохладно на каникулах, но так душевно. Весь греко-спам в сторис. Я в любимой толстовке Music. Love. Peace. А у вас есть такая вещь, которую не хочется снимать? Что это?" - просила певица.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Подписчики артистки тали наперебой рассказывать о приглянувшихся вещах-любимчиках, а также сделали комплименты звезде, отметив, что погода в Греции в период ее отдыха подкачала.

"Стильная красотка", "Вера, ты супер", "Губки просто клад", "Вера, вы лучшая. Губы супер", "Вера, вы милы и обворожительны", "Вера, вы всегда прекрасно выглядите", "Даже в очках красивая", "Вы прекрасны как цветок", - писали фолловеры.

Также певица поделилась кадрами с Соней. Девочка вплела маме в волосы красный мак, а также, примерив греческое белоснежное платье, захотела снять собственную версию на новую песню "Я не святая".

"Наши дети надели прекрасные греческие наряды и тут наши три Грации захотели снять клип", - подписала она забавные кадры с юными певицами, которые танцевали и подпевали новый хит Веры.

Фото: (instagram.com/ververa)

Напомним, что старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман поразила сходством с супермоделью Джиджи Хадид.