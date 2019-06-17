"Кто меня разденет?" Слава из НеАнгелов показала пикантный кадр топлес

Украинская певица и участница группы "НеАгелы" Слава Каминская переживает не самый легкий период в жизни. Так, артистка находится на грани развода с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Обычно активная в соцсетях звезда даже немного приостановила деятельность в Instagram и уже не так часто балует снимками поклонников, которые переживают за брак звезды и всячески пытаются ее поддержать. Впрочем, Слава отвлекается на любимую работу и с удовольствием выступает перед зрителем, блистая на сцене. Так, в сториз она опубликовала кадры закулисья одного из закрытых мероприятий, на котором спела хиты группы.

Стоит сказать, что Слава любит поболтать с подписчиками и поделиться своими эмоциями, что она и сделала в этот раз. Звезда показала короткие видео из гримерки и в процессе подготовки к выходу на сцену, а также яркий концертный образ. Блестящее платье с эффектным экстремальным декольте, красные губы, яркий и выразительный макияж глаз, а также огненные локоны сделали певицу просто неотразимой.

Сразу после выступления она вернулась в гримерку и записала шутливый диалог с одной из девушек своей творческой команды. Слава игриво и с юмором попросила ее раздеть, развязав шлейки на платье, и даже запечатлела этот пикантный процесс на камеру.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

"Даша, кто сегодня меня разденет? Дарья, попрошу", - сказала Слава, предусмотрительно прикрыв руками и заслонив планшетом роскошный бюст после того, как помощница развязала ее наряд на шее.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Кстати, Слава из группы НеАнгелы обожает публиковать забавные фото своих малышей – Лауры и Леонарда. Она умилила сеть совместным снимком дочки и сына на прогулке.

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов покорила сеть фото с доченькой - балериной.