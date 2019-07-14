"Кто краше?" Оля Полякова в мини-юбке повеселила сеть забавным конкурсом

Певица поделилась забавным фотоколлажем, сравнив себя с морковкой
Украинская певица и новоиспеченный политик Оля Полякова, которая после долгого молчания в соцсетях вернулась и порадовала поклонников пикантным фото, на этот раз повеселила фолловеров смешным фотоколлажем и необычным конкурсом.
"Королева ночи" опубликовала снимок, на котором она запечатлена в эффектном наряде со съемок шоу "Х-фактор" - оранжевой мини-юбке и короткой черной майке. При этом артистка соблазнительно выставила одну ногу вперед, а длинные локоны оставила струиться по плечам. Рядом со своим снимком она прикрепила фото морковки необычной формы, которая напоминает позу Поляковой.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
"Итак конкурс! Кто краше?" - с юмором поинтересовалась исполнительница.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Подписчики и звездные коллеги Ольги оценили ее чувство юмора и поспешили оставить свои отзывы.
Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)
Ранее Оля Полякова восхитила появлением на съемках "Х-фактора" в платье-мини с пикантными шнуровками.
Также Оля Полякова покорила сеть дерзким латексным нарядом, подчеркнувшем ее стройную фигуру.