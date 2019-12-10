Ксения Мишина поразила рассказом, как беременной сбежала от домашнего тирана

От тирании в свои студенческие годы пострадала украинская актриса Ксения Мишина. Со старшим мужчиной-бизнесменом она познакомилась как только поступила в театральный вуз в Киеве. Позже актриса забеременела от любимого, с которым собиралась прожить всю жизнь. Но отношения пары ухудшились, и Ксении пришлось беременной бежать от жениха. Об этом Мишина, которая сейчас снимается в сериалах канала "Украина" "Исчезающие следы" и "Ты мой", рассказала в программе "Зірковий шлях".

Дата свадьбы Мишиной и ее тогдашнего жениха была назначена. И до алтаря пара так и не дошла. Потому что как только Мишина сообщила любимому о своей беременности и переехала к нему жить, как мужчину будто подменили.

На третьем курсе, взяв академ-отпуск, Ксения на 7-м месяце беременности сбежала от домашнего тирана в родной Севастополь.

"Мне было стыдно сначала за это. А потом я поняла - боже, в нашей стране очень много таких женщин. И не с одним ребенком, а с тремя. Все пошло просто наперекосяк и для меня это было крайне странно. Человек просто изменился и стал отвратительно себя вести. И я поняла, что я терпеть это не буду", - поделилась с "Зірковим шляхом" Мишина.

Ксения Мишина с сыном Платоном (фото: соцсети артистки)

Только, казалось, молодая женщина пришла в себя и стала забывать своего обидчика, как он снова ворвался в ее жизнь, чтобы нанести очередные травмы.

"Был момент, когда через 4 года, сыночку 4 или 5 лет было, появился в театре и побил меня. Да. Непонятно за что. То есть в пьяном виде. Шел спектакль, я вышла из спектакля и меня просто спустили с лестницы. Ну и все, и пропал", - рассказала на канале "Украина" Ксения Мишина.

И хотя с тех пор прошло уже несколько лет, Ксения до сих пор переживает за собственное спокойствие и за спокойствие своего сыночка Платона, которого воспитывает самостоятельно.

Напомним, ранее Ксения Мишина отреагировала на слухи о романе с Владимиром Остапчуком. Ранее пару якобы видели целующейся в Вене.