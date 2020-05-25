Крым подарил мне мужа: Маша Ефросинина о судьбоносной встрече и первом отпуске с любимым

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина отметила свой день рождения на карантине - 25 мая ей исполнился 41 год. Именинница успела очаровать поклонников милым домашним луком, позируя босиком и в пижаме, зато с букетом роз и охапкой шариков. Праздник она встретила в теплом семейном кругу - с мужем Тимуром Хромаевым и детьми, дочкой Наной и сыном Сашей. В интервью "Каравану историй" Маша рассказала, как произошла судьбоносная встреча с будущим супругом, а также о их первом совместном отпуске.

Познакомились они в родном для будущей звезды Крыму - ведь Ефросинина родилась в Керчи. А тогда она приехала в Ялту отдохнуть. И встретила свою судьбу...у киоска!

"Ялта – второй по значимости город для меня. Я же именно там познакомилась с Тимуром, прямо на набережной. … На тот момент я уже давно жила в Киеве, работала на «Новом канале» в «Подъеме», и надо же было приехать в Ялту на уикенд с подружками, чтобы встретить свою судьбу! Фактически мой родной Крым подарил мне мужа.

А произошла наша судьбоносная встреча очень смешно. Мы оказались в одно и то же время возле одного и того же киоска. Я покупала яблочный сок, а он – воду. Вот так и столкнулись. Честно­честно, это не были сигареты или шампанское – сок! Тимур спросил: «Я вас где­то видел?» Я, звезда, кинематографично проткнула соломинкой коробку с яблочным соком, взяла трубочку ее в зубы, начала втягивать сок и при этом произнесла: «Очень смешно!» Как меня можно не знать? Прошло ведь всего несколько месяцев после получения премии «Телетриумф»! Сейчас смешно вспоминать и тот яблочный сок, ужасно приторный и отвратительный, и мою первую реакцию на вопрос Тимура…" - поделилась теледива.

Фото: Маша Ефросинина и Тимур Хромаев, 2015 год (личный архив ведущей)

Ведущая добавила, что на тот момент у нее было разочарование в мужчинах и она совершенно не искала отношений.

"Тимура я как раз встретила в момент душевной травмы. В свои двадцать два разочаровалась в мужчинах и совершенно не собиралась в ближайшее время строить новые отношения, поэтому так звонко отреагировала на его внимание", - призналась Маша.

Что ж, вышло все иначе и в 2003 году пара поженилась - через два года после знакомства. Именно с Тимуром ведущая начала активно путешествовать и отдыхать за границей.

"По­-настоящему я начала отдыхать только с мужем. Когда он появился в моей жизни, наконец­-то началась моя эра путешествий. Можно сказать, до этого я нигде и не была. Постоянно работала, выходила в прямой эфир, занималась исключительно карьерой и профессиональным, а не личным ростом", - говорит знаменитость.

Фото: Маша Ефросинина с мужем (instagram.com/mashaefrosinina)

Их первый совместный отпуск был в Испании и запомнился Маше как очень счатсливое время, несмотря на некоторые неудобства и то, что они с мужчиной оказались очень разными.

"С Тимуром мы познакомилась в 2001 году и уже спустя несколько месяцев полетели в Испанию, в маленький городок Бланес. Это был прекрасный отдых, несмотря на страшную провинцию, грязную трехзвездочную гостиницу и две отдельные кровати на колесиках в нашем номере. Но мне тот отпуск по сей день кажется судьбоносным, волшебным и пятизвездочным, потому что мы были в колоссальной романтической эйфории, влюбленные и счастливые. Ничего не знали друг о друге, были ведомы «химией», которая нас соединяла… Однако мне все время казалось, что ничего у нас не получится. Мы с Тимуром были не то что полярные, мы перпендикулярные. Во всем. По отношению к жизни, по темпераменту. Он точно не планировал видеть рядом с собой женщину, связанную с телевидением и с такой жаждой охватить все и сразу, а еще желательно побольше и побыстрее. Очень интересно наблюдать за тем, как способны меняться люди", - рассказала Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина с мужем (instagram.com/mashaefrosinina)

А медовый месяц они провели в Греции, на острове Крит - тогда Маша была уже беременна дочкой Наной.

"Наш медовый месяц прошел на Крите, и он был очень спокойным. Спустя месяц после предложения Тимура я узнала о беременности. Подготовка к свадьбе совместилась с токсикозом и переживаниями, поэтому мы выбрали Крит как самое умиротворенное место на земле, где можно просто отдохнуть и поспать. Крит не произвел на меня большого впечатления, потому что весь отпуск я провела в обнимку с товарищем­-унитазом из­-за адского самочувствия. Моя любимая девочка чуть-­чуть помучила меня, но я ей благодарна, потому что за время беременности похудела на семнадцать килограммов", - поведала ведущая.

Напомним, Маша Ефросинина внезапно сменила прическу на карантине - телеведущая обрезала стильную челку.