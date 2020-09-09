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В кружевном белье и коже: томная Алена Шоптенко соблазнила дерзким образом

Среда 09 сентября 2020 20:58
В кружевном белье и коже: томная Алена Шоптенко соблазнила дерзким образом
Алена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
Автор: Lite

Партнерша Олега Винника показала пикантные кадры на стуле

Известная хореограф и партнерша Олега Винника по "Танцам со звездами 2020" Алена Шоптенко на время стала главной "волчицей" на главном паркете страны. Она готова заступаться за своего звездного подопечного и даже отвечать на критику судей, ведь уверенная в своем партнере как никогда. Поклонники певца даже сумели рассмотреть химию в танцевальной паре, но Алена тут же заявила, что влюблена в совершенно другого мужчину. Возможно, именно он стал личным фотографом звезды, которая показала провокационное фото.

На своей странице в Instagram хореограф опубликовала кадр, на котором соблазнительно позирует в сексуальном totak black образе. Она расположилась на стуле в кожаных штанах и кружевном бюстгальтере, набросив сверху черный пиджак.

"Очень люблю одно высказывание и каждый раз вспоминаю его, когда стою перед выбором. "Быть собой" — это умение говорить "нет". Это умение отказывать без боязни обидеть или не отвечать, и умение отказываться от альтернатив в пользу того, что действительно ценишь. Очень много можно сказать о человеке, исходя из того, что она отвергает. Для меня умение и слышать "нет" — очень важный жизненный навык, чтобы не "потеряться", - призналась Алена.

Подписчики Шопенко начали живо обсуждать ее пост, а также сыпали комплиментами.

  • Очень красивые фото
  • Шикарная
  • Какая вы невероятная. Всегда за вас в "Танцах", с кем бы вы не танцевали
  • Красивая женщина, очень
  • Дуже ніжне і миле фото

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар вспоминали о своей свадьбе и высказались об отношениях после развода.

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Новости Украины Новости шоу-бизнеса Танцы со звездамиАлена Шоптенко
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