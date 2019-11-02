Кружевная маска и внушительное декольте: Тина Кароль пленила образом сексапильной "зайки"

Тина Кароль умеет демонстрировать различные грани своей творческой натуры и женственности: она одинаково хороша в элегантных платьях с пикантными разрезами, откровенных нарядах экстремальной длинны, кокетливых луках и сдержанных, лаконичных образах. Совсем недавно звезда покорила сеть появлением в аутфитах от украинских дизайнеров во время фотосессии на фоне необычных "космических" пейзажей каньона Антилопы в США, а по случаю Хэллоуина блистала в чувственном, но элегантном образе с "изюминкой" - утонченной игривой кружевной маской с ушками. Фотосет с тематической вечеринки появился на фан-страничке украинской поп-дивы в Instagram.

Мероприятие по случаю Хэллоуина прошло в одном из столичных заведений. Среди звездных гостей туссовки оказалась и Тина Кароль. Кстати, присутствующих развлекал за диджейским пультом экс-"Холостяк" и тренер Зважених і щасливих, Иракли Макацария, а под его тркки веселились дизайнер Катя Сильченко, прима-балерина и судья Танцев со звездами 2019 Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым и другие. Тина же пришла на вечеринку со своим другом и пиар-менеджером Павлом Орловым.

Фото: Тина Кароль и Павел Орлов (instagram.com/tinakarol_fantina)

Певица появилась на публике в оригинально драпированном платье-миди с открытой линией декольте и прозрачным верхним слоем. Она дополнила образ кружевной маской с заячьими ушками и вуалью. Красные туфли-лодочки, усыпанные стразами, стали прекрасным довершением к чувственному кокетливому образу. Традиционная "фишка" образа поп-дивы – красные губы.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Поклонники тут же оценили светский выход артистки. Им явно пришлось по вкусу ее перевоплощение.

Какая хитрая зая! Лучшая

Великолепная

Зайка красивая

Ей очень идет этот образ и вуаль

Красавица

Скриншот комментариев (instagram.com/tinakarol_fantina)

Кстати, Тина Кароль и Данм Балан заворижили чувственным и проникновенным номером в десятом прямом эире шоу Танцы со звездами 2019.