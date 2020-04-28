Крутые! Потап и Каменских впечатлили эксклюзивным "домашним" бэкстейджем с Голоса страны-10

Певица попросила поклонников поделится мнением о суперфинале Голоса страны-10
Потап и Настя Каменских впервые в юбилейгом сезоне шоу Голос страны заняли двойное тренерское кресло и до конца боролись за победу в проекте. Но Благодаря высокотехнологическому подходу к суперфиналу, он получился ярким и необычным, ведь тренеры, ведущие и даже участники вели прямое включения из дома. После объявления победителя, Потап поделился впечатлением от итогов проекта, а теперь Настя решила поинтересоваться мнением поклонников, понравился ли им суперфинал. Также певица показала эксклюзивные кадры с "домашнего" бэкстейджа.
На фото и коротких видео Потап и Настя показали, как на самом деле выглядели декорации, а звездой домашних съемок стала любимица пары – собачка Мими, котрой также нашлось место в кадре.
"Делюсь с вами фотографиями с бэкстейджа финала Голоса країни. А вы делитесь своими впечатлениями от суперфинала в комментариях ниже. Интересно почитать вас", - написала Настя, спровоцировав жаркие споры в сети.
Не все поклонники проекта и звездной пары остались в восторге от итогов вокального шоу, но кроме своего мнения, подписчки певицы оставляли еще и комплименты для пары звездных тренеров.
Скриншот комментариев
Напомним, что Настя Каменских научила, как принять и полюбить себя.