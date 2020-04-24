Крутая мама: Елена Кравец умилила фото, сделанным маленьким сыночком

Елена Кравец не слишком жалует соцсети – она редко делится снимками с поклонниками из личного архива и почти не показывает своих двойняшек – Ваню и Катю. Именно поэтому подписчики так тепло встречают душевные домашние кадры звезды "Квартал 95". Только в прошлом году она впервые показала лица двухлетних малышей. Старшая дочь Елены, 17-летняя Маша тоже не так часто публикует личные снимки. Например, недавно она сфотографировалась у моря в солнечных лучах. Теперь же ее звездная мама поделилась домашним кадром, сделанным 3-летним сыночком (в июле близнецам исполниться 4 года).

На фото Елена предстала в необычном виде – слегка растрепанная прическа и улыбка. На снимке она позирует в черной толстовке с надписью на голубом фоне "Фредди Меркьюри", в ушах – серьги-кольца.

"Мам, улыбнись, позалуста!" - подписала снимок звезда и добавила хэштеги #когдасынфотограф #фреддифорева #неидеальна_я.

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Солнышко смотрит на меня: Елена Кравец покорила редким фото подросшего сына

Подписчики главной "квартальщицы" начали наперебой сыпать комплиментами и хвалить не только способности малыша, но и его маму.

Ідеальна

Такая красивая

Когда сын чудесный фотограф

Майка - бомбезная! Улыбка у мамы - супер!

Класс

Какая вы красивая женщина!

Улыбка Джаконды нервно курит в сторонке!

Прекрасная

Крутая мама

Супер, супер, супер

Скриншот комментариев

В "сториз" Елена показала, как вместе с близнецами высаживает рассаду: поливает землю, сыпет семена.

Фото: двойняшки Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Ранее Елена Кравец сделала трудное признание о детях.