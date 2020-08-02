В крошечных трусиках и в ванной: Леся Никитюк раззадорила сеть горячим образом

Ведущая примкнула к флешмобу в сети
Леся Никитюк целыми днями пропадает на съемках – она колесит по Украине со своим тревел-шоу "Le Маршрутка", "сдает" малоизвестные впечатляющие места и радует оригинальными и красочными снимками. Невзирая на тотальную занятость, ведущая примкнула к глобальному сетевому флешмобу #womensupportingwomen в поддержку женщин другими женщинами, переняв инициативу у Маши Ефросининой, а также порадовала поклонников горячим фото из ванной комнаты.
Она расположилась на краюшке ванной в крошечных трусиках и топе, оголив стройные длинные ножки и засветив плоский животик. Кстати, звезда придерживается интервального голодания и самоотверженно делает планку, а результаты ее усилий явно не прошли зря.
"Скажу чесно, не дуже вникала в цей челендж, бо я на зйомках цілодобово. Але я за любий кіпіш, мета якого МИР, ДОБРО, ЛЮБОВ, а особливо мужність та краса жінки. Всім шлю паростки любові", - написала ведущая под пикантным снимком из ванной комнаты.
К слову, в челлендже также приняла участие и Даша Астафьева, которая высказалась о женской защищенности.
В комментариях поклонники Леди Ле не смогли сдержать эмоции, и похвала с комплиментами сыпалась на ведущую словно из рога изобилия.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Леся Никитюк вызывала фурор фото в мини с цветочным принтом.