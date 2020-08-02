В крошечных трусиках и в ванной: Леся Никитюк раззадорила сеть горячим образом

Леся Никитюк целыми днями пропадает на съемках – она колесит по Украине со своим тревел-шоу "Le Маршрутка", "сдает" малоизвестные впечатляющие места и радует оригинальными и красочными снимками. Невзирая на тотальную занятость, ведущая примкнула к глобальному сетевому флешмобу #womensupportingwomen в поддержку женщин другими женщинами, переняв инициативу у Маши Ефросининой, а также порадовала поклонников горячим фото из ванной комнаты.

Она расположилась на краюшке ванной в крошечных трусиках и топе, оголив стройные длинные ножки и засветив плоский животик. Кстати, звезда придерживается интервального голодания и самоотверженно делает планку, а результаты ее усилий явно не прошли зря.

"Скажу чесно, не дуже вникала в цей челендж, бо я на зйомках цілодобово. Але я за любий кіпіш, мета якого МИР, ДОБРО, ЛЮБОВ, а особливо мужність та краса жінки. Всім шлю паростки любові", - написала ведущая под пикантным снимком из ванной комнаты.

К слову, в челлендже также приняла участие и Даша Астафьева, которая высказалась о женской защищенности.

В комментариях поклонники Леди Ле не смогли сдержать эмоции, и похвала с комплиментами сыпалась на ведущую словно из рога изобилия.

Ну ничесе, какая красивая ванная комната

Красатуля

Как всегда неотразима

Вы как всегда прекрасно выглядите

Красуня

Ой, як тут гаряче

Фотомодель! Будьте счастливы!

Дуже гарна

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк вызывала фурор фото в мини с цветочным принтом.