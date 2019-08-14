В крошечном бикини на яхте: Кайли Дженнер соблазняет горячими кадрами с отдыха

Кайли Дженнер несколько дней назад отметила свой 22-й день рождения. В честь такого события они с возлюбленным, годовалой дочкой и друзьями отправились в Италию. И красочные сочные фото буквально заполонили просторы сети. Кайли успела во всех подробностях показать красивую жизнь, которую они устроили для гостей. Здесь были и роскошные локации, и остановки в самых живописных регионах Италии, и изысканные подарки…

Кайли наслаждается отдыхом в Италии (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка также много времени уделила семье. Она показала массу трогательных романтичных кадров с любимым Трэвисом Скоттом, а также с малышкой Сторми. Забавно, что для поездки она подобрала себе и дочке среди прочих других одинаковые наряды. Фото, где они красуются в темно-синих платьях и белых кедах, она подписала: "Самая сладкая любовь, которую я когда-либо испытывала".

Кайли с дочерью Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

А несколько часов назад самая молодая миллиардерша в мире продемонстрировала свои знаменитые формы и изгибы. Девушка опубликовала несколько фото, где она загорает на яхте в мини-бикини. Кайли примерила ярко-голубой купальник Chanel, который едва прикрыл пышные грудь и ягодицы Дженнер. Из украшений она выбрала узкие солнцезащитные очки, браслеты и серьги-кольца. Она лежит на животе, и потому фото получились максимально соблазнительными. Рядом с девушкой лежит новая коллекция ее "денежной" косметики You’re So Money Baby.

Кайли объявила дозапуск коллекции (фото: instagram.com/kyliejenner)

Пост она сопроводила трогательными словами благодарности своим поклонникам за то, что они оценили ее новую линию косетики по достоинству. А также объявила о дополнительном выпуске. "Спасибо, спасибо за ВСЮ ЛЮБОВЬ к моей коллекции ко дню рождения. Вау! Моя любимая коллекция всех времен доступна прямо сейчас на KylieCosmetics.com! Я позаботилась о том, чтобы у вас, ребята, были запасы. Но как только это прошло, это ушло!".