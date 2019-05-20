"Красотка утренняя": Лилия Ребрик блеснула стройными ножками в элегантном костюме

Лилия Ребрик показала поклонникам свой очередной стильный образ, в котором она появилась в студии утреннего шоу "Ранок з Україною". На этот раз телеведущая не просто точеной фигурой сверкнула, но также и поделилась важными утренними ритуалами, которые определяют ее следующий день.

Так, украинская телеведущая предложила своей многотысячной армии поклонников сделать себе кофе и написать в комментариях, что для них значит идеальное утро. Для мотивации Лилия Ребрик подробно описала о своих важных утренних ритуалах.

"Счастье в мелочах", - уточнила Ребрик.

"Поцеловать еще спящих детей и мужа, доехать на работу без пробок, во время новостей и рекламы понежиться утренним солнышком (оно особенное), и даже выпить кофе с брауни", - пишет Лилия.

И традиционно Ребрик пожелала поклонникам: "Хорошей недели всем нам И не только недели".

Также свой пост Ребрик сопроводила парочкой стильных снимков, на которых позирует в элегантном брючном костюме серого цвета. При этом кофточка выполнена с оригинальными вставками в виде необычного пояса на талии. Следует отметить, что костюм выгодно подчеркивает спортивную фигуру Ребрик.

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей поспешили оставить свои отзывы под ее фото. При этом многие откликнулись на призыв своей любимицы и написали о своем идеальном утре.

"Для меня утреннее счастье - выпить в тишине кофе со вкусностями и настроиться на день"

"Мой идеальный утро, это когда вставать не раньше 11-ти"

"Идеальное утро - проснуться, сделать зарядку, почитать новости, сварить кофе, позавтракать, и мин 10-20 посидеть в тишине. А потом конечно же на работу)"

"Костюм просто супер! Вам очень идут такие пастельные цвета!"

"Лилия, вы просто волшебная! Ваш позитив это и есть прекрасное утро)"

"Вы сегодня очаровательна. Вам очень идет"

"Красотка утренняя"

"Лиля, Вы такая красавица! И мега позитив. Спасибо за настроение"

"Вы замечательный человек! Любовь в душе - и все будет хорошо!"

"Очень классный костюм"

"Как всегда, шикарная"

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик растрогала сеть фото с дочками-красавицами. Телеведущая отправилась на прогулку с любимыми девочками.

Также до этого Лилия Ребрик очаровала ярким весенним нарядом. Ведущая позировала в полностью красном комбинезоне.