Красотка-парижанка: Катя Осадчая поделилась яркими французскими воспоминаниями

Катя Осадчая очень скучает по путешествиям за границу, которые пока что еще недоступны из-за карантина. Телеведущая ездит по Украине в рамках работы и изучает живописные места недалеко от Киева вместе с мужем и сыночком. В День взятия Бастилии звезда вспомнила прекрасные моменты, которые она провела по Франции, и поделилась подборкой ярких и атмосферных фото.

На снимках Катя запечатлена на фоне Эйфелевой башни и других знаковых и красивых мест французской столицы.

Отметим, что в юности Осадчая работала моделью и долгое время жила в Париже, так что у нее особенная любовь к этому городу и стране в целом.

"Vive la France! В моєму житті Франція закарбувалася найтеплішими спогадами дитинства. Паризький дев’ятий район, вулиця П’єр Сімар, будинок 13 - перша адреса самостійного життя :) З Днем взяття Бастилії, моя мила Франціє! Ніколи не думала, що настане час, коли я не зможу так просто взяти і прилетіти, але попереду ще багато подорожей, потрібно поосто почекати", - написала теледива.

Катя Осадчая показала яркие фото из Франции (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики сравнили Катю с настоящей парижанкой и поблагодарили за такие интересные кадры. Многие также признались, что не могут дождаться, когда снова можно будет свободно путешествовать.

Напомним, ранее Катя Осадчая в ярком жакете прогулялась по колоритной Одессе и показала атмосферные фотографии.