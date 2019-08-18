"Красотка": дочь Оли Поляковой в коротком топе поразила спортивной формой

Маша Поляковой, старшая дочь Оли Поляковой в последнее время ведет активную жизнь блогера, девушка рассказывает своим подписчикам во всех подробностях о том, чем она занимается и делится многочисленными фото. А еще девушка призывает вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, чему и сама посвящает достаточно много времени.

Недавно Маша предложила своим фанам порассуждать о модных течениях и стилях под фото, на котором сама была одета в спортивный лук. Для снимка Маша выбрала черные велосипедки и короткий черный топ, на плечи она накинула белую рубашку с короткими рукавами, а также дополнила образ браслетом с подвесками.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)



"Сейчас модно много разных стилей , какой ваш любимый"? - спросила у своих подписчиков Маша.

Поклонники девушки отметили, что она находится в отличной физической форме и рассказали о своих предпочтениях в одежде:

Машуль, сейчас люди носят тот стиль, который позволяют им их доходы! В основном это "рынок-стайл" или "конфискат-стайл"!)

Бомжстайл

Я люблю стиль: В чём удобно

Фигура

Маша, ты очень красивая

Тот в котором мне удобно

ТОТ, В КОТОРОМ УДОБНО И КОМФОРТНО!!!

Бомжик стайл, гопостайл

Ти така красива

Люблю поєднувати стилі

Красотка

О*игенная

Кстати, Маша Полякова периодически интригует подписчиков откровенными образами. Девушка в купальнике поразила воображение фанатов, которые отметили, что в таком луке она даже переплюнула свою маму.

Стоит отметить, что фигурой Маша пошла в свою знаменитую мать, однако генетика не всесильна и, чтобы выглядеть подтянутой и стройной девушке приходиться много работать. Певица Оля Полякова поделилась видео совместной тренировки с дочерьми, на которой видно сколько усилий приходиться прилагать девушкам для достижения результата.

Еще один наряд от Маши Поляковой вызвал фурор в сети. Девушка позировала в ультратрендовом образе всем на зависть.