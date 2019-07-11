"Красота женщины с годами только растет": 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс восхищает цветущим видом

Кэтрин Зета-Джонс – одна из самых знаменитых красавиц мирового шоу-бизнеса. В молодости она буквально покорила своей яркой внешностью Голливуд, а также и сердце уже популярного на то время актера Майкла Дугласа. Она сумела построить карьеру актрисы, а также прочную семью. На ней и собственном бизнесе в последнее время и решила сосредоточиться знаменитость.

Актриса в последнее время не так активно снимается (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Кэтрин в свои 49 лет весьма активна в соцсетях и всячески демонстрирует в своем микроблоге неувядающую внешность. На прошлой неделе она всколыхнула сеть поистине молодым внешним видом. 4 июля Кэтрин отправилась на показ Fendi в Риме. На ивент она прибыла в компании 16-летней дочери Кэрис Зета Дуглас. Обе красотки выглядели столь роскошно, что их легко можно было принять за сестер.

Кэтрин с годами не растеряла красоту и шарм (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Несколько часов Кэтрин решила еще раз подтвердить тот факт, что 49 лет – это только цифры, которые в ее жизни не играют практически никакой роли. Актриса опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте. Она сидит, обхватив колени, в роскошном белом платье, похожем на подвенечное. Длинные полупрозрачные рукава-фонарики с дивными узорами, легкий шлейф юбки, спадающей по ступеням, женственный силуэт… Картинка более чем восхитительна. Дополняют образ густые волосы, уложенные пышной волной, и выразительный макияж. Последний штрих – знаменитая улыбка актрисы, которая буквально озаряет ее лицо.

Новое фото актрисы (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Подпись к такой романтичной фотографии Кэтрин подобрала не менее знаковую. "Настоящая красота женщины отражается в ее душе. Это забота и то, что она с любовью передает страсть... Поэтому красота женщины только растет с годами", – эти слова легендарной Одри Хепберн отлично дополнили атмосферу снимка. Ответом ей стали многочисленные комплименты от поклонников и восхищение ее "неземной красотой".

Кэтрин и Кэрис (фото: instagram.com/carys.douglas)

К слову, в прошлом году актриса снялась вместе со своей дочерью для американского журнала Town&Country. Девушка была так признательна за эту работу, что написала массу слов знаменитой маме в своем микроблоге: "…Спасибо моей прекрасной маме за ее постоянную поддержку в это захватывающее время. Я люблю тебя больше, чем могут сказать слова…".