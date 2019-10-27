"Красота зашкаливает": горячая Астафьева соблазнила откровенными образами "шальной недели"

Одна из самых сексуальных женщин украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева продемонстрировала поклонникам новые фотографии, которые она выставила на своей странице в Instagram.

При этом артистка отметила, что у нее была очень насыщенная неделя. Чем именно занималась певица, она не рассказала.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Шальная неделя... Спасибо, что в удовольствие, благодаря вам, мои гении!" – подписала фото Астафьева.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Пользователи сети также прокомментировали снимки артистки.

Даша, как же вам идет эта прическа! Как же я ее ждала! Это ваше, вам очень идет;

Какая красотка;

Реально козырная женщина! Мерлин Монро отдыхает;

Губы;

Красотень в каждом кадре зашкаливает!! Обожаю вашу харизму!!! Я не представляю, как мужчины рядом с вами не падают в обмороки;

Просто огонь;

Моя муза!!! Шлю поцелуи;

Господи, какая же вы красивая и эффектная!

Даша, вы такая нежная, я вас обожаю;

Шикарная, хочется тебя есть!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что в этом году Астафьева была членом жюри конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2019". Она рассказала, что знает о женском соперничестве все. Артистка также призналась, что долгое время не могла побороть комплексы и лишь недавно она стала быть довольна собой.

Ранее сообщалось о том, что Даша Астафьева сразила сеть жарким фотосетом на столе топлес и в прозрачном плаще.