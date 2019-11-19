В красном латексе и с экстремальным макияжем: Кайли Дженнер восхитила ярким образом

Звезда рекламирует новую коллекцию макияжа
Кайли Дженнер, которая недавно показала первые жаркие кадры из рекламной кампании своего бренда, продолжает волновать поклонников. В этот раз девушка примерила не менее яркий образ все в том же праздничном красном оттенке. Судя по внешнему виду 22-летней миллиардерше, ее рождественская коллекция будет содержать все необходимые средства для создания максимально эффектного макияжа.
Для съемки Кайли примерила красное платье из латекса, дополненное бантом, которое подчеркнуло выдающиеся формы знаменитости. Дополнили его высокие перчатки, а также серьги в виде крупных камней. Отдельного внимания заслуживает макияж младшей из Кардашьян. Визажисты решили поставить акцент как на глазах, так и на губах сразу. Темно-розовые тени и длинные стрелки на веках сделали взгляд выразительным и страстным. А помада винного оттенка выделила чувственность губ. Брови ей также тщательно прорисовали, выделив фирменный размашистый изгиб.
С помощью ярких кадров Кайли решила привлечь внимание к запуску новых помад. «Чувствую себя непослушной в этом году… Моя коллекция Holiday ‘19 будет доступна завтра в 15:00 по тихоокеанскому времени! Чтобы отпраздновать, мы предлагаем бесплатную доставку в течение всего дня! Не опаздывайте», – написала Дженнер под постом.
Напомним, недавно Кайли представила новую рекламную кампанию, где снялась в дерзком сексуальном образе. Она примерила красное мини-платье, сплошь покрытое блестками и дополненное огромным бантом сзади. Завершала образ шляпка в форме упаковочного банта.