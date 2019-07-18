Красная королева: Тина Кароль ошеломила сеть жгучим фото

Поклонники в восхищении от красоты и стройности артистки
Тина Кароль не дает фанатам передохнуть и каждый день радует их новыми эффектными снимками из своих фотосессий. При этом в последнее время в аккаунте певицы появляется немало весьма откровенных и горячих фото, также она пленяет армию своих поклонников стильными и трендовыми нарядами.
Так, знаменитость поделилась жгучим кадром в ярко-красном образе, который уже показывала ранее. Однако на этот раз Тина запечатлена в полный рост. Она позирует на красном фоне в алом платье в пол, с акцентом на ее тонкой талии. Изюминки наряду также придают крупные пуговицы, нашитые по левой стороне верхней его части.
Кароль томно запрокинула голову и приоткрыла губы, а один глаз прикрыла рукой.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Фолловеры певицы наперебой восторгаются подобным образом, а также красотой и стройной фигурой любимой артистки, осыпая ее комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, Тина Кароль покорила безупречным луком в "леопардовой" юбке. Певица очаровала поклонников безупречным уличным стилем на фото из США.
Ранее Тина Кароль показала стройные ножки в коротких шортах во время пикантной пляжной фотосессии.
Также Тина Кароль без белья в коротком белом топе восхитила поклонников и вызвала настоящий фурор в сети.