Красная королева: Лилия Ребрик в ярком образе поделилась карантинной антистресс-программой

Лилия Ребрик, невзирая на карантин, выходит в прямые эфиры утренней программы "Ранок з Україною" на канале "Україна". К слову, к рабочей неделе ведущей помог готовиться ее муж, который дебютировал в качестве парикмахера и покрасил теледиве волосы, причем справился с задачей блестяще! Так, Лилия предстала перед телезрителями в красном брючном костюме, который идеально сел по фигуре.

Звезда опубликовала фото в instagram и показала рабочий тандем с соведущим Анатолием Анатоличем. Лилия изображена в брючном костюме, белоснежной майке и белых туфлях лодочках. В качестве аксессуаров – красные круглые серьги.

"Ефірний тиждень розпочато. Наша команда працює для вас, дотримуючись всіх правил безпеки", - заверила ведущая и попросила подписчиков озвучить темы, которые бы им хотелось обсудить в утренней программе.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На страничке передачи "Ранок з Україною" в Instagram Лилия перечислила три обязательных пункта своей антистресс-программы в период карантина.

Первое и основное – это спорт и различные активности. "Або у нашому з Андреем Диким випадку - танці! Музику гучніше, дітей на руки і нумо рухатися", - признается теледива.

Лилия советует увлечься каким-нибудь хобби. "Та навіть на кухні можна відзначитися! Спробуйте, наприклад, новий незвичний рецепт. Вам цікаво, рідним - смачно. Гармонія!" - поделилась ведущая простым и действенным секретом.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Она призывает обязательно выделить время для себя. "Ми з чоловіком маємо графік чергування по дітях - щоб кожен з нас міг хоч на годину залишитися сам і безперешкодно робити саме те, що хоче", - делится опытом Лилия.

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Также от рутинных будней ведущую спасает любимая работа. "Так, тепер збиратися на роботу довше - з дотриманням всіх карантинних вимог про маски, рукавички, дистанцію", - рассказывает она.

Ранее Лилия Ребрик рассекретила свое увлекательное дачное занятие, котрое разнообразило семейные карантинные будни.