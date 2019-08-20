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"Красивый животик": дочка Поляковой устроила с мамой "битву" купальников

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Дочь знаменитой украинской певицы уже наступает маме на пятки, считают поклонники

Маша Полякова, дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой, не первый раз уже отправляется в путешествие без мамы. Этим летом девушка уже посетила лагерь моделей в Греции, где работала над своей фигурой с тренером, училась дефиле и фотопозированию.

В этот раз Маша отправилась еще дальше, она улетела в США и уже поделилась своими впечатлениями от поездки с подписчиками.


Маша опубликовала видео-отчет о первых днях в Америке, в котором рассказала о местах, где ей довелось побывать, это были и шикарные калифорнийские пляжи, и парк развлечений, и даже огромная барахолка.

Видео: (instagram.com/mashapolyakova)

А еще Маша опубликовала коллаж из своего фото и мамы, на которых они обе в черных купальниках соблазнительно позировали на камеру. И призналась, что очень скучает по близкому человеку, но внимательно следит за публикациями своей мамы.

Фото: Оля Полякова и Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Как проходит ваше лето? Лично я сейчас в Америке и скучаю за мамой, но я рада, что в наше время ты можешь следить за человеком в соц сетях", - написала под "жарким" фото Маша.

Подписчики живо отреагировали на фото Поляковых в купальниках и признали, что Маша очень похожа на маму, кроме того она уже обладательница сногсшибательной фигуры.

  • Очень похожие. Как 2 капли воды
  • Красавицы. Вы просто Шикарные
  • Машуня, не скучай!!! У тебя самая прекрасный возраст, когда впереди много интересного и неизведанного!!! Радуйся каждому дню, хорошим людям, а с мамой скоро увидешся и с сестрой. Чем занимаешься в Америке?
  • Купальничек тебе тоже идет
  • Я бы тоже в Америке за мамой поскучала... А вообще, это хорошо, что у тебя такая мама, что дает там за ней скучать
  • Так похожа на свою маму)Прям копия
  • Чики
  • Очень классная))) Вы похожи) Две красотки
  • Все такие девушки с фамилией Полякова красивые...?
  • Капец, ты так на маму похожа, это оооочень круто
  • Матусина красуня!
  • Ты самая классная
  • Гарна
  • красивий животик

Кстати, совсем недвно поклонники девушки признали, что Маша выглядит даже круче собственной звездной мамы в эффектном купальнике. Столько комплиментов дочь Поляковой еще не получала.

Стоит отметить, что фигуру Маши Поляковой можно рассмотреть детально в ее Instagram. Девушка часто публикует в своем блоге фото в купальниках и спортивных образах, которые подчеркивают формы девушки. Недавно она показала фото в коротком спортивном топе.

А еще, певица Оля Полякова показала звездную тренировку с дочками. Знаменитость призналась, что работать над своими фигурами девушкам приходиться много.

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