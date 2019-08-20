"Красивый животик": дочка Поляковой устроила с мамой "битву" купальников

Дочь знаменитой украинской певицы уже наступает маме на пятки, считают поклонники
Маша Полякова, дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой, не первый раз уже отправляется в путешествие без мамы. Этим летом девушка уже посетила лагерь моделей в Греции, где работала над своей фигурой с тренером, училась дефиле и фотопозированию.
В этот раз Маша отправилась еще дальше, она улетела в США и уже поделилась своими впечатлениями от поездки с подписчиками.
Маша опубликовала видео-отчет о первых днях в Америке, в котором рассказала о местах, где ей довелось побывать, это были и шикарные калифорнийские пляжи, и парк развлечений, и даже огромная барахолка.
Видео: (instagram.com/mashapolyakova)
А еще Маша опубликовала коллаж из своего фото и мамы, на которых они обе в черных купальниках соблазнительно позировали на камеру. И призналась, что очень скучает по близкому человеку, но внимательно следит за публикациями своей мамы.
"Как проходит ваше лето? Лично я сейчас в Америке и скучаю за мамой, но я рада, что в наше время ты можешь следить за человеком в соц сетях", - написала под "жарким" фото Маша.
Подписчики живо отреагировали на фото Поляковых в купальниках и признали, что Маша очень похожа на маму, кроме того она уже обладательница сногсшибательной фигуры.
Кстати, совсем недвно поклонники девушки признали, что Маша выглядит даже круче собственной звездной мамы в эффектном купальнике. Столько комплиментов дочь Поляковой еще не получала.
Стоит отметить, что фигуру Маши Поляковой можно рассмотреть детально в ее Instagram. Девушка часто публикует в своем блоге фото в купальниках и спортивных образах, которые подчеркивают формы девушки. Недавно она показала фото в коротком спортивном топе.
А еще, певица Оля Полякова показала звездную тренировку с дочками. Знаменитость призналась, что работать над своими фигурами девушкам приходиться много.