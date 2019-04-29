ru
ua

Такие красивые: солистка The Hardkiss растрогала сеть милым семейным фото


Певица вместе с мужем и сыном посетила пасхальную службу

28 апреля в Украине отмечали православную Пасху и многие знаменитости показали, как они провели этот праздник. Не стала исключением и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая поделилась очаровательным семейным фото с мужем и сыночком. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок с пасхальной службы.

На фото семейство запечатлено у храма, при этом маленький Даниил сидит на плечах у папы Вала Бебко. У Юлии на голове платочек, как и полагается при посещении церкви, а кроме того, на лице нет макияжа.

"С Воскресением Христовым", - лаконично написала артистка.

Фото: Юлия Санина с мужем и сыном (instagram.com/the_hardkiss)

Звездная пара старается не выносить семейную жизнь напоказ и крайне редко публикует в сети совместные фото с 3-летним Даней, так что поклонники очень обрадовались и забросали Санину умиленными комментариями. Многие отметили, что они очень красивая семья, а малыш заметно подрос.

  • "Такі гарні! Зі святом"
  • "Какая красивая семья! Мир вашему дому! С Праздником!"
  • "Дай Бог каждому такую семью как у вас!"
  • "Боже, Даня так подрос. С Великим праздником Вас! Дай бог вашей семье здоровья и благополучия!"
  • "Как мило"
  • "Такая красивая семья! Счастья вам безграничного!"
  • "С праздником, Юлечка!)) Какое фото, какая же вы прекрасная семья, один из примеров для меня!))"
  • "Образцовая семья!!! Вы супер!!! Люблю Вас"
  • "С Пасхой Вас! P.S. Юля без макияжа прекрасно выглядите!! Цветочек нежный наш"
  • "Просто неймовірна сім'я, захоплююсь вами"
  • "Яка красивенна родина!! Божої вам ласки!"
  • "Який тільки у вас дивовижний хлопчик"

Напомним, ранее солистка The Hardkiss Юлия Санина покорила эффектным желтым образом в финале Голос країни 9.

Мы также писали, что THE HARDKISS представили клип с чувственным танцем от Юлии Саниной.

Первая Пасха вчетвером: Лилия Ребрик очаровала праздничными семейными фото "У них очень тесная связь": Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек
Читать все новости