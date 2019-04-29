Такие красивые: солистка The Hardkiss растрогала сеть милым семейным фото

28 апреля в Украине отмечали православную Пасху и многие знаменитости показали, как они провели этот праздник. Не стала исключением и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая поделилась очаровательным семейным фото с мужем и сыночком. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок с пасхальной службы.

На фото семейство запечатлено у храма, при этом маленький Даниил сидит на плечах у папы Вала Бебко. У Юлии на голове платочек, как и полагается при посещении церкви, а кроме того, на лице нет макияжа.

"С Воскресением Христовым", - лаконично написала артистка.

Фото: Юлия Санина с мужем и сыном (instagram.com/the_hardkiss)

Звездная пара старается не выносить семейную жизнь напоказ и крайне редко публикует в сети совместные фото с 3-летним Даней, так что поклонники очень обрадовались и забросали Санину умиленными комментариями. Многие отметили, что они очень красивая семья, а малыш заметно подрос.

"Такі гарні! Зі святом"

"Какая красивая семья! Мир вашему дому! С Праздником!"

"Дай Бог каждому такую семью как у вас!"

"Боже, Даня так подрос. С Великим праздником Вас! Дай бог вашей семье здоровья и благополучия!"

"Как мило"

"Такая красивая семья! Счастья вам безграничного!"

"С праздником, Юлечка!)) Какое фото, какая же вы прекрасная семья, один из примеров для меня!))"

"Образцовая семья!!! Вы супер!!! Люблю Вас"

"С Пасхой Вас! P.S. Юля без макияжа прекрасно выглядите!! Цветочек нежный наш"

"Просто неймовірна сім'я, захоплююсь вами"

"Яка красивенна родина!! Божої вам ласки!"

"Який тільки у вас дивовижний хлопчик"

Напомним, ранее солистка The Hardkiss Юлия Санина покорила эффектным желтым образом в финале Голос країни 9.

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