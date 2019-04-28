Красивые и счастливые: Осадчая и Горбунов празднуют Пасху во Флоренции

Катя Осадчая довольно много путешествует по работе - так, недавно ведущая посетила показ модной коллекции в Барселоне, где покорила оригинальным образом в белом наряде. Сейчас же она отправилась в Италию - однако на этот раз на долгожданный отдых. Красочными снимками теледива поделилась на своей странице в Instagram.

Вместе с супругом Юрием Горбуновым они исследуют живописную Флоренцию - и там же решили отпраздновать светлый праздник Пасхи. Как рассказала Катя, пасочки они привезли из Киева, а освятили их в украинской церкви в центре города.

На фото Осадчая в белых брюках и вышиванке, а также с платочком на голове и пасхальной корзинкой в руках позирует на фоне знаменитого Понтевеккьо.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют Пасху во Флоренции (instagram.com/kosadcha)

Ведущая также поделилась совместным фото с мужем из храма и показала, как проходила служба.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют Пасху во Флоренции (instagram.com/kosadcha)

"Христос Воскрес! Друзья, желаю вам мира, тепла и согласия! Нынешнюю Пасху встречаем во Флоренции. Так интересно, наблюдать, как украинцы вдалеке от дома, но придерживаются традиций, знают молитвы, поют, приходят с корзинами на освящение. В самом центре Флоренции украинской церкви дали помещение не так давно. Опережая вопрос :) корзину с пасками привезли из Киева", - поделилась знаменитость.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют Пасху во Флоренции (instagram.com/kosadcha)

Горбунов же выложил несколько снимков с прогулок по городу.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов во Флоренции (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники поздравляют семейство с праздником и восхищаются красотой Катерины. Хотя некоторые отметили, что в такой праздник следовало бы надеть юбку, а не штаны.

"Катю, ви така гарна!"

"Ви мені вибачте, але бабуся завжди мені казала, що до церкви, ні в якому разі, не можна вдягати штанів, тільки спідниця"

"Катюша, с праздником!!! Мира, добра, счастья!!!"

"Чому на кожен день всі одівають спідниці, поаття, а коли ідемо до церкви одіваємо штани"

"Гарна прихожаночка!)"

"Христос Воскрес! Світлого Воскресіння! Ви чудові! Випромінюєте добро!"

"Катя де спiдниця?"

"Воістину Воскрес! І Ви тут така мила, як дівчинка. Природня краса найкраща"

Напомним, что до этого Катя Осадчая покорила стилем на вечеринке Viva! Бал. Телеведущая посетила мероприятие с диадемой и в фатиновой юбке.

Мы также писали, что 21 апреля состоялся грандиозный суперфинал шоу Голос країни 9 сезон, победительницей которого стала одна из фавориток Оксана Муха. При этом поклонники проекта также отметили шикарный вечерний образ Кати Осадчей. Телеведущая появилась на сцене шоу в элегантном вечернем платье в пол с разрезом до средины бедра.