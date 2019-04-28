Красивые и счастливые: Осадчая и Горбунов празднуют Пасху во Флоренции

Звездная пара проводит праздничные выходные в Италии
Катя Осадчая довольно много путешествует по работе - так, недавно ведущая посетила показ модной коллекции в Барселоне, где покорила оригинальным образом в белом наряде. Сейчас же она отправилась в Италию - однако на этот раз на долгожданный отдых. Красочными снимками теледива поделилась на своей странице в Instagram.
Вместе с супругом Юрием Горбуновым они исследуют живописную Флоренцию - и там же решили отпраздновать светлый праздник Пасхи. Как рассказала Катя, пасочки они привезли из Киева, а освятили их в украинской церкви в центре города.
На фото Осадчая в белых брюках и вышиванке, а также с платочком на голове и пасхальной корзинкой в руках позирует на фоне знаменитого Понтевеккьо.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют Пасху во Флоренции (instagram.com/kosadcha)
Ведущая также поделилась совместным фото с мужем из храма и показала, как проходила служба.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют Пасху во Флоренции (instagram.com/kosadcha)
"Христос Воскрес! Друзья, желаю вам мира, тепла и согласия! Нынешнюю Пасху встречаем во Флоренции. Так интересно, наблюдать, как украинцы вдалеке от дома, но придерживаются традиций, знают молитвы, поют, приходят с корзинами на освящение. В самом центре Флоренции украинской церкви дали помещение не так давно. Опережая вопрос :) корзину с пасками привезли из Киева", - поделилась знаменитость.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют Пасху во Флоренции (instagram.com/kosadcha)
Горбунов же выложил несколько снимков с прогулок по городу.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов во Флоренции (instagram.com/gorbunovyuriy)
Поклонники поздравляют семейство с праздником и восхищаются красотой Катерины. Хотя некоторые отметили, что в такой праздник следовало бы надеть юбку, а не штаны.
Напомним, что до этого Катя Осадчая покорила стилем на вечеринке Viva! Бал. Телеведущая посетила мероприятие с диадемой и в фатиновой юбке.
Мы также писали, что 21 апреля состоялся грандиозный суперфинал шоу Голос країни 9 сезон, победительницей которого стала одна из фавориток Оксана Муха. При этом поклонники проекта также отметили шикарный вечерний образ Кати Осадчей. Телеведущая появилась на сцене шоу в элегантном вечернем платье в пол с разрезом до средины бедра.