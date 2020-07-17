Красивая даже в защитной маске: Шарлиз Терон показала, как выглядит в обычной жизни

Шарлиз Терон – одна из самых восхитительных женщин планеты – не устает покорять своей красотой многочисленных поклонников. Стоит голливудской звезде появиться на красной дорожке, как фанаты всего мира просто теряют дар речи. Блондинка с безупречными чертами лица и стройной фигурой умеет сделать любой образ сногсшибательным. Но даже в обычной жизни Шарлиз Терон не может не привлекать внимание.

Новое фото Терон покорило сеть (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Несколько часов назад на странице актрисы в сети Instagram появилось новое фото. Звезда позирует за рулем своего авто, надев защитную маску. Она смотрит в камеру слегка вызывающе серьезно, таким образом, желая сделать образ более строгим. В тексте, который сопровождает снимок, она без лишней цензуры выразила свое мнение насчет людей, которые в разгар пандемии позволяют себе ходить без маски.

Тем не менее, поклонники не обиделись на дерзкое высказывание. Они, напротив, принялись хвалить знаменитость, которая им показалась строгой, но справделивой. А также невероятно красивой. «Спасибо тебе за то, что ты стала голосом совести», «Я ношу ее уже 4 месяца», «Даже в маске я узнаю эти прекрасные глаза», «Прекрасная», «Ты самая лучшая», «Моя королева», «О боже», «Особенная», «Я люблю тебя очень сильно», «Я люблю тебя, моя платоническая любовь», «Эти глаза… Ты восхитительная», «Красивая. Я ношу маску, их у меня много»…

Шарлиз прекрасна всегда (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Ранее Шарлиз опубликовала фото, сделанное в постели сразу после пробуждения. Она лежит в подушках вместе со своим домашним любимцем – псом Джонни. «Ленивое утро», – написала знаменитая блондинка. Выглядит Шарлиз просто великолепно: гладкая кожа, свежее отдохнувшее лицо и счастливая улыбка… Правда, не исключено, что 44-летняя актриса использовала фильтр и редактор для обработки фото. Что, тем не менее, не мешает фанатам каждый раз восхищаться звездой.