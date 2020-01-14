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Красивая и счастливая: Катя Осадчая похвасталась стройной фигурой в воздушном платье

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Телеведущая устроила эффектную фотопрогулку по берегу океана

Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе пляжный релакс на райских Сейшльских островах. Маленького сыночка Ивана они пока что оставили дома, а сами с удовольствием купаются в океане, загорают и исследуют территорию на велосипедах и машине. Звездное семейство радует поклонников яркими кадрами в сети, показывая, как они проводят время. Так, на днях Юрий растрогал всех романтичным фото с женой на качели на фоне океана.

Катя также восхищает эффектными пляжными луками. Телеведущая устроила фотопрогулку по берегу океана, а результатом поделилась на своей странице в Instagram. Звезда позирует на белоснежном песке на фоне захватывающих дух пейзажей - лазурной воды, живописных скал и облаков.

Осадчая примерила воздушное длинное платье синего цвета в горошек, а дополнила яркий лук соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Теледива восхищает стройной фигурой и вся так и светится от счастья.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Ще раз переконуюсь, що фільтри для інста створювали надихаючись острівними кольорами", - поделилась ведущая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Горбунов же выложил селфи с любимой супругой в этом же аутфите на фоне пальм и скал.

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники остались под впечатлением от увиденного и оценили райские красоты острова и красочный образ Осадчей.

  • Захоплююсь Вами!!! Просто жінка красуня
  • Катя, вы красуня
  • Шикарные фото! Шикарная Катя!
  • Красота
  • безумно красиво
  • Ти найкраща Ведуча
  • Какое красивое платье! Ну,и все вокруг
  • Чудові кольори!
  • Боже яка ж краса, немає слів
  • Це рай
  • Краса неймовiрна I ви Катю богиня
  • Вже, навіть встигли засмагнути!
  • Приємно що є діви які не показують свої сідниці . Респект Катерині і Джамалі

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, стильный Юрий Горбунов и Катя Осадчая в прозрачном платье показали свои приключения на Сейшелах - звездная пара изучает остров на машине.

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