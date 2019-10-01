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Красивая парочка: Горбунов умилил романтическим фото с Осадчей из Парижа

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Супруги прогулялись по "городу любви"

Катя Осадчая и Юрий Горбунов - одна из самых ярких и очаровательных звездных пар украинского шоу-бизнеса. Супруги много времени проводят вместе, по возможности стараются выбраться в путешествие или на отдых к морю и воспитывают двухлетнего сыночка. К слову, малыш Иван уже начинает поражать своими музыкальными талантами! Похоже, пара смогла снова выкроить немного свободного времени и отправилась в Париж.

На своей странице в Instagram Горбунов поделился милым романтическим фото с любимой супругой. Они нежно прижались друг к другу и позируют на крыше здания с великолепным видом на парижскую оперу. Отметим, что Катя решила обойтись без макияжа, а волосы собрала в хвост.

"Париж", - лаконично подписал кадр телеведущий, не став раскрывать более никаких деталей.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

В свою очередь Осадчая поделилась селфи с супругом в разделе сториз своего аккаунта. Судя по всему, они позировали на балконе.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Растроганные фолловеры оставили много умиленных отзывов, отмечая, что они очень красивая и милая парочка.

  • Вы классные!!
  • Франция -город любви
  • дуже гарні
  • Ви дуже гарна пара
  • Красивая парочка
  • Такие классные
  • Ви пара, якій дуже пасує Париж
  • Какие же вы класные обое. Обожаю вас.
  • Ви чудова українська пара
  • Какая красивая пара, не налюбуюсь
  • Я вас обожаю ,какие Вы классные
  • З висоти пташиного польоту!

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, что Катя Осадчая рассказала, почему распался ее первый брак, который продлился три года. Она вышла замуж в 18 лет за Олега Полищука и у пары родился сын Илья, которому сейчас уже 17 лет. В разрыве отношений она видит и свою вину, но Катя благодарна этому браку за сына.

Ранее Катя Осадчая сразила наповал роскошным образом на конкурсе Мисс Украина 2019.

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