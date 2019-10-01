Красивая парочка: Горбунов умилил романтическим фото с Осадчей из Парижа

Супруги прогулялись по "городу любви"
Катя Осадчая и Юрий Горбунов - одна из самых ярких и очаровательных звездных пар украинского шоу-бизнеса. Супруги много времени проводят вместе, по возможности стараются выбраться в путешествие или на отдых к морю и воспитывают двухлетнего сыночка. К слову, малыш Иван уже начинает поражать своими музыкальными талантами! Похоже, пара смогла снова выкроить немного свободного времени и отправилась в Париж.
На своей странице в Instagram Горбунов поделился милым романтическим фото с любимой супругой. Они нежно прижались друг к другу и позируют на крыше здания с великолепным видом на парижскую оперу. Отметим, что Катя решила обойтись без макияжа, а волосы собрала в хвост.
"Париж", - лаконично подписал кадр телеведущий, не став раскрывать более никаких деталей.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
В свою очередь Осадчая поделилась селфи с супругом в разделе сториз своего аккаунта. Судя по всему, они позировали на балконе.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Растроганные фолловеры оставили много умиленных отзывов, отмечая, что они очень красивая и милая парочка.
Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)
Напомним, что Катя Осадчая рассказала, почему распался ее первый брак, который продлился три года. Она вышла замуж в 18 лет за Олега Полищука и у пары родился сын Илья, которому сейчас уже 17 лет. В разрыве отношений она видит и свою вину, но Катя благодарна этому браку за сына.
Ранее Катя Осадчая сразила наповал роскошным образом на конкурсе Мисс Украина 2019.