Красивая пара: Влад Яма сделал неожиданное признание о любимой жене

Хореогаф также поделился невероятно нежным фото с супругой
В последнее время известный украинский танцор и хореограф Влад Яма стал чаще делиться с поклонниками моментами из своей личной жизни и публиковать фото с женой Лилианой и сыночком, хотя лицо малыша он продолжает скрывать. Новым фото на своей странице в Instagram артист вызвал волну умиления у подписчиков.
На трогательном снимке Лилиана счастливо смотрит в объектив, обнимая мужа за шею, а тот нежно целует ее.
Яма также сделал неожиданное признание о любимой - оказывается, она и внешне и характером похожа на его маму.
Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)
"Есть теория о том, что все мужчины подсознательно выбирают спутниц, похожих на своих матерей. Только спустя несколько лет (прекрасных, душевных, романтичных, а иногда и невероятных) отношений с @liliya_yama я понял, что в моем случае... в этом есть доля правды. Лилиана действительно имеет некоторые схожие с Мамой черты во внешности, и даже немножко в характере. Люблю!" - поделился хореограф.
Подписчики отметили, что Влад и Лиля - очень красивая пара, и оставили множество растроганных комментариев, желая им любви и счастья на долгие годы.
Напомним, Влад Яма с женой оторвались на концерте Тины Кароль в Турции.
Мы также писали, что Влад Яма основал "трио-блестящие" на отдыхе в Турции.
К слову, Влад Яма поразил сеть видео с Натальей Могилевской. Танцор и хореграф продемонстрировал свои певческие таланты.