Красивая и настоящая: Анна Ризатдинова в нижнем белье снялась для модного глянца

Олимпийская медалистка Анна Ризатдинова завершила свое участие в шоу Танцы со звездами 2019 - гимнастка уверенно дошла до финала, однако в итоге все же упустила победу - триумфаторами стала пара Ксения Мишина и Женя Кот. Как отметила спортсменка, ей было сложно принять поражение, однако она благодарна всем, кто болел и голосовал за ее пару с Александром Прохоровым. Теперь у нее появилось больше свободного времени и Анна уже успела принять участие в эффектной модной съемке.

Ризатдинова снялась для декабрьского выпуска глянцевого издания Harper's Bazaar Ukraine. Несколькими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram, также пару фото появились в аккаунте фотографа Ани Иконниковой.

Анна предстала на снимках в нежном и несколько откровенном образе - знаменитость позировала в спортивном нижнем белье и с собранными в хвост волосами.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Также она примерила черное боди и белую полупрозрачную рубашку, а также бежевый спортивный костюм и белую атласную ночнушку.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

На всех кадрах Ризатдинова запечатлена с серьезным и задумчивым выражением лица и с нюдовым макияжем.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/aniaikonnikova1)

Поклонники отметили в комментариях, что на снимках Анна очень красивая и нежная, а также искренняя и настоящая, и оставили множество комплиментов.

Какая же Вы красивая, фигура прекрасная, как и ноги

Красотка

Ти всеодно краща

Аняяяя!!!!! Лучшее твоё фото!!!! Восторг

Така інша і така прекрасна

Умничка, красавица,буть счастлива

Анечка вы лучшая

Раскошная

Яка гарна і справжня!!!

Потрясающая

Такая лапочка

Обалдеть,,, до чего прекрасное фото!!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, ранее Ризатдинова, Мишина и Булитко честно признались, с кем бы хотели танцевать.