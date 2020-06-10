Красивая, как мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото дочери от Владимира Кличко

Голливудская звезда Хайден Панеттьери и по совместительству бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко, удивила сеть неожиданным фото. В микроблоге девушки в сети Instagram появилось фото, на котором дочь пары – Кайя-Евдокия – сидит на полу и разрисовывает гипсовую скульптуру. Причем фигура – не что иное, как слепок с беременного животика Хайден, когда та вынашивала дочь. А сам рисунок, оказывается, нанес на фигуру экс-бойфренд Хайден – Владимир Кличко.

Дочь Владимира и Хайден (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

«Я сделала эту форму моего живота, когда была беременна, и моя дочь Кая умоляла меня позволить ей разрисовать ее. После того, как я объяснил ей, как это важно, что нечто это особенное для мамы, я наконец сдалась и сказал «да». К счастью, папа помог ей с небольшим наброском, чтобы она могла раскрасить», – пояснила Панеттьери.

Слепок с живота Хайден (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

В комментариях поднялась целая волна обсуждений. Не обошлось и без личных вопросов, причем на некоторые Хайден ответила. К примеру, она рассказала, что девочка разговаривает с папой на русском языке и учит украинский. Многие отметили, какой талантливой растет девочка, а также, что она уже очень большая и похожа на маму.

Я плачу! Какая милая у вас дочь, но тяжело быть на расстоянии

Красиво получилось

Это самая красивая работа, которую я когда-либо видел. Я должен сказать, твоя дочь действительно хороша в рисовании

Вау! Она стала такой большой

До того как я почитала подпись, я подумала, что на фото ты. Она выросла, чтобы быть такой же красивой, как ее мама

Как же красиво!

Талантливая девочка

Ох, это так мило. Она очень талантливая, как и ее мать, и у нее большой потенциал. Я люблю это

Так мило

Так прекрасно. Почаще увлекай малышку чем-то подобным

Комментарии к посту (фото: скриншоты instagram.com/haydenpanettiere)

Напомним, Владимир и Хайден Панеттьери состояли в отношениях с 2009-го по 2018-й год. Их дочь Кайя-Евдокия появилась на свет в 2014-му году. Девочка живет вместе с папой в Украине и периодически навещает маму.