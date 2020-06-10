Красивая, как мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото дочери от Владимира Кличко

Актриса удивила поклонников
Голливудская звезда Хайден Панеттьери и по совместительству бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко, удивила сеть неожиданным фото. В микроблоге девушки в сети Instagram появилось фото, на котором дочь пары – Кайя-Евдокия – сидит на полу и разрисовывает гипсовую скульптуру. Причем фигура – не что иное, как слепок с беременного животика Хайден, когда та вынашивала дочь. А сам рисунок, оказывается, нанес на фигуру экс-бойфренд Хайден – Владимир Кличко.
«Я сделала эту форму моего живота, когда была беременна, и моя дочь Кая умоляла меня позволить ей разрисовать ее. После того, как я объяснил ей, как это важно, что нечто это особенное для мамы, я наконец сдалась и сказал «да». К счастью, папа помог ей с небольшим наброском, чтобы она могла раскрасить», – пояснила Панеттьери.
Слепок с живота Хайден (фото: instagram.com/haydenpanettiere)
В комментариях поднялась целая волна обсуждений. Не обошлось и без личных вопросов, причем на некоторые Хайден ответила. К примеру, она рассказала, что девочка разговаривает с папой на русском языке и учит украинский. Многие отметили, какой талантливой растет девочка, а также, что она уже очень большая и похожа на маму.
Комментарии к посту (фото: скриншоты instagram.com/haydenpanettiere)
Напомним, Владимир и Хайден Панеттьери состояли в отношениях с 2009-го по 2018-й год. Их дочь Кайя-Евдокия появилась на свет в 2014-му году. Девочка живет вместе с папой в Украине и периодически навещает маму.
Автор: Lite