Так же красива? Кайли Дженнер показала себя без макияжа и с новой прической

Кайли Дженнер – признанная красавица, которую все привыкли видеть исключительно в продуманном до мелочей образе. Яркий макияж и укладки девушка делает даже на пляже, не только на многочисленных фотосессиях. Поэтому настоящим шоком для поклонников стало недавнее появление звезды без ее знаменитых локонов, распахнутых ресниц и пухлых губ.

Папарацци засняли Кайли, когда она отправилась за покупками в простом образе. 22-летняя миллиардерша надела свитшот, волосы стянула в пучок, а мейк-ап решила не делать. В таком виде ее «поймали» на улицах Лос-Анджелеса. Сеть тут же взорвалась обсуждениями: половина фанатов принялась хвалить природную красоту юной бизнесвумен, а вторая накинулась с упреками, что Кайли только притворяется красивой.