Красавица: Санта Димопулос в облегающем платье восхитила формами после родов

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос недавно стала мамой во второй раз - 14 сентября певица родила дочь Софию в одной из клиник Монако. Отцом девочки является нынешний муж артистки Игорь Кучеренко, также она воспитывает 11-летнего сына Даниэля от телеведущего Андрея Джеджулы. Семейство уже вернулось в Киев и Санта даже приступила к работе - она согласилась стать ведущей светского мероприятия.

И хотя ранее артистка жаловалась, что за время беременности набрала 15 килограммов, сейчас она выглядит просто прекрасно - доказательством чему служит свежий снимок в ее Instagram. Димопулос поделилась фото со своего первого светского выхода после родов - она позирует в элегантном черном вечернем платье с обнаженной частью спины. Облегающий наряд позволяет убедиться, что знаменитость уже вернула себе отличные формы и может похвастаться впечатляющей стройностью.

"Сегодня я веду открытие потрясающе красивого места", - отметила Санта.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Пользователи сети осыпали экс-"виагрянку" комплиментами, восхищаясь ее красотой и стройностью.

Необыкновенно красивая!

Ух ты! Какая красивая мамочка

Уууххх красивая

Санта, вы прекрасны, и платье

Тростиночка

Так нравится эта причёска

Невероятная

потрясающе красивая Санта

Необыкновенное платье

принцесссаа

Невероятно красивая

Классно выглядите!!! Удачи!!!

Просто шикарно выглядите

И снова худыш! Шикарная !

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, что Санта Димопулос в длинном платье-вышиванке показала душевное фото с доченькой Софией.