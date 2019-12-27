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Краса Украины: Ольга Сумская восхитила появлением в роскошном платье-вышиванке

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.12.2019 - 11:28
Краса Украины: Ольга Сумская восхитила появлением в роскошном платье-вышиванке
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Артистка вышла на сцену с премьерой своей песни

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская - мама двоих взрослых дочерей и уже два года как бабушка, однако 53-летняя звезда по-прежнему поражает цветущим внешним видом: ей никак не дашь ее годы! Иногда артистка публикует в сети архивные фото, доказывая, что годы идут ей только на пользу и восхищая своей красотой. Недавно знаменитость приняла участие в концерте "Шлягер року", восхитив шикарным образом.

Снимками с мероприятия Ольга поделилась на своей страничке в Instagram. Для появления на публике она выбрала роскошное платье-вышиванку от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Белоснежный наряд длины миди украшен красивой золотистой вышивкой, а дополняют эффектный лук звезды массивные красные бусы и такого же цвета туфли-лодочки.

Краса Украины: Ольга Сумская восхитила появлением в роскошном платье-вышиванке

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Как сообщила Сумская, в этот вечер состоялась премьера ее песни - да-да, артистка еще и прекрасно поет! Как и ее муж Виталий Борисюк.

Краса Украины: Ольга Сумская восхитила появлением в роскошном платье-вышиванке

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"#шлягерроку2019 Прем‘єра пісні "ТИ,МОЯ КРАЇНА,ЄДИНА", - написала Ольга под снимками.

Краса Украины: Ольга Сумская восхитила появлением в роскошном платье-вышиванкеКраса Украины: Ольга Сумская восхитила появлением в роскошном платье-вышиванке

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Красивый образ в этническом стиле вызвал целый шквал комплиментов от поклонников знаменитости.

  • як завжди красуня
  • Дуже гарна святкова сукня!Ви неймовірна жінка.
  • Олечка, Вы найкраща
  • Зірка і все, плаття бомба,гарних свят
  • Краса Украины
  • Надзвичайно красиво. Ольга Ви чарівна жінка
  • Красуня
  • Куколка !!
  • Олю,вітаю Вас з нагородою !!Плаття і намисто чудові
  • Шикарна сукня та пані Ольга
  • Красуня, як завжди
  • Дуже чарівноо!!!
  • Богиня наша любимая Олечка.
  • Ви розкішна жінка! Виглядаєте на 1000%, і дуже красива сукня!
  • Красивое платье и красивая Оля

Краса Украины: Ольга Сумская восхитила появлением в роскошном платье-вышиванке

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская украсила обложку журнала, позируя в роскошном платье-вышиванке и восхищая своей красотой.

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