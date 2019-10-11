В коже и ультракоротком мини: дерзкая Дорофеева свела с ума идеальными формами

Надя Дорофеева умеет носить смелые, дерзки, откровенные, а порой и весьма экстравагантные наряды. Например, во время первого концертного шоу группы "Время и Стекло", открывающего масштабный всеукраинский тур VISLOVO, она красовалась на сцене в различных эффектных образах, которые никого не оставили равнодушными. Но на этом сюрпризы от певицы не закончились – Надя решила порадовать фанов новой горячей фотосессией.

Звезда опубликовала несколько фото, которые, судя по всему, были сделаны в съемочном павильоне. На фоне множества телевизоров Надя позировала в дерзком образе. На ней: кожаный корсет, надетый поверх желтой футболки, кожаная юбка-мини экстремально короткой длинны, пикантные колготки с тонкой полоской посредине и полусапожки лимонного оттенка на широком и высоком каблуке.

В качестве аксессуаров певица предпочла массивную цепь, крупный золотой браслет и огромные серьги-кольца. Ярким акцентом в эффектном макияже стали губы с помадой глубокого винного оттенка, волосы Надя уложены в легкие "пляжные" волны. Кстати, поклонники ДоДо заметили, что она сменила прическу и вернулась к удлиненному каре.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Снимки так впечатлили поклонников звезды, что они не смогли сдержать слов восхищения. Фаны отметили, что Наде невероятно идет стрижка каре и соответствующая укладка. Даже Оля Полякова решили оставить смайлы в виде языков пламени под фото коллеги.

Огонь

Кажется, я забыла, как дышать. Ты невероятно красивая

Наша икона стиля

Тебе так идет каре

Надюша прелесть

OMG! Ты так горяча! Неимоверная красотка

Красотка

Як завжди на висоті

Надя, ты секси

Какая же ты красивая!

Скриншот комментариев

Напомним, что Надя Дорофеева в черном белье и высоких ботфортах соблазнила сеть пикантным снимком.