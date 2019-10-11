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В коже и ультракоротком мини: дерзкая Дорофеева свела с ума идеальными формами

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Певица показала свою новую прическу

Надя Дорофеева умеет носить смелые, дерзки, откровенные, а порой и весьма экстравагантные наряды. Например, во время первого концертного шоу группы "Время и Стекло", открывающего масштабный всеукраинский тур VISLOVO, она красовалась на сцене в различных эффектных образах, которые никого не оставили равнодушными. Но на этом сюрпризы от певицы не закончились – Надя решила порадовать фанов новой горячей фотосессией.

Звезда опубликовала несколько фото, которые, судя по всему, были сделаны в съемочном павильоне. На фоне множества телевизоров Надя позировала в дерзком образе. На ней: кожаный корсет, надетый поверх желтой футболки, кожаная юбка-мини экстремально короткой длинны, пикантные колготки с тонкой полоской посредине и полусапожки лимонного оттенка на широком и высоком каблуке.

В качестве аксессуаров певица предпочла массивную цепь, крупный золотой браслет и огромные серьги-кольца. Ярким акцентом в эффектном макияже стали губы с помадой глубокого винного оттенка, волосы Надя уложены в легкие "пляжные" волны. Кстати, поклонники ДоДо заметили, что она сменила прическу и вернулась к удлиненному каре.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Снимки так впечатлили поклонников звезды, что они не смогли сдержать слов восхищения. Фаны отметили, что Наде невероятно идет стрижка каре и соответствующая укладка. Даже Оля Полякова решили оставить смайлы в виде языков пламени под фото коллеги.

  • Огонь
  • Кажется, я забыла, как дышать. Ты невероятно красивая
  • Наша икона стиля
  • Тебе так идет каре
  • Надюша прелесть
  • OMG! Ты так горяча! Неимоверная красотка
  • Красотка
  • Як завжди на висоті
  • Надя, ты секси
  • Какая же ты красивая!

Скриншот комментариев

Напомним, что Надя Дорофеева в черном белье и высоких ботфортах соблазнила сеть пикантным снимком.

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