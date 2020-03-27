В кожаной юбке и с пикантным декольте: Регина Тодоренко сразила соблазнительным луком

Ведущая показала эффектный образ в коже
Регина Тодоренко не привыкла сбавлять обороты – энергичная ведущая хоть и больше времени проводит дома из-за карантина, но не собирается отказываться от работы. Так, она по-прежнему снимается в шоу "Маска", где является членом жюри, а также решила проводить онлайн встречи с интересными гостями-спикерами, чтобы порадовать поклонников, скрасить их досуг и поделиться важной и полезной информацией. Ведущая привыкла появляться в кадре в роскошных образах, хоть в повседневной жизни предпочитает удобную одежду. На свежем снимке в Instagram она покрасовалась в соблазнительном аутфите.
Звезда "Орла и Решки" скомпоновала кожаную юбку-карандаш с пикантным разрезом с блестящей золотой майкой на тонких бретелях. Лук получился одновременно сексуальным и праздничным. Она довершила образ туфлями с открытым носком на длинной тонкой шпильке, а в качестве аксессуаров предпочла массивную цепь-ожерелье и несколько тонких цепочек.
Волосы звезды уложены в пышную объемную прическу, а макияж – максимально естественный, подчеркнувший природные данные ведущей.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Комплименты от поклонников посыпались на звезду как из рога изобилия.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов взбудоражили сеть новым постом и заставили переживать за отношения пары.