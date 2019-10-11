В косухе и ультракоротком мини: раскрепощенная MARUV соблазнила дерзким образом

MARUV (Анна Корсун) умеет заставить говорить о себе – провокационными выступлениями, смелыми заявлениями и дерзкими нарядами, причем, как на сцене, так и в повседневной жизни. И хоть за пределами концертной площадки она предпочитает удобную одежду и спортивный стиль, ее можно увидеть также в экстравагантных аутфитах. Например, во время недавней фотосессии она перевоплотилась в … летексную зайку! Так, в сториз instagram звезда показала смелый образ в коротком клетчатом мини с шортами и кожаной черной косухе со шнуровкой по бокам.

На первом фото певица запечатлена на студии за пультом. Она слегка наклонилась над аппаратурой так, что без труда можно оценить ее длинные ноги и аппетитные бедра. Из обуви она предпочла массивные полусапожки на высоком, но устойчивом каблуке. В качестве аксессуаров – головной убор и солнечные очки.

На другом кадре Анна примерила трендовую плотную шляпку-канатье от украинского дизайнера Руслана Багинского. Она позировала в черном гольфе и все том же клетчатом мини и экстравагантной обуви.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Недавно MARUV поделилась эксклюзивными кадрами со съемок клипа "Между нами". Она предстала перед поклонниками в образе латексной гейши с красным ирокезом в чулках и массивных стрипах. Певица поделилась своим достижением – за 2 месяца видео собрало на YouTube более 5 млн. просмотров!

Ранее MARUV умилила эффектными кадрами с мужем Александром, сделанными с во время прогулки по Вене. Звезда позировала на фоне достопримечательностей в весьма экстравагантном наряде.